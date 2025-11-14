Melconian: “Las bandas cambiarias van a desaparecer y el dólar va a subir a $2.000, sin tragedia”
El economista Carlos Melconian sostuvo que el Gobierno mantiene cuatro cuestiones decisivas pendientes en su programa económico y aseguró que el esquema de bandas cambiarias podría desaparecer, permitiendo que el dólar suba hasta los $2.000 “sin tragedia”. Además, calificó como “mala praxis” la apertura del cepo para personas y enfatizó que la demanda de divisas debe disminuir.
Melconian expuso este viernes ante inversores interesados en el mercado estadounidense de real estate y afirmó que el plan oficial habría “volado por el aire” sin la asistencia del Tesoro de Estados Unidos. “El doctor Bessent nos colocó tres stents y evitó el infarto cambiario”, graficó.
Según su análisis, el nuevo equilibrio del tipo de cambio podría ubicarse “afuera de la banda, pero sin tragedia”, dentro de un rango entre $1.500 y $2.000, siempre que acompañen las condiciones financieras y políticas. En este sentido, advirtió: “Ruego por evitar endulzarse con que el dólar vaya para abajo”, y recordó que entre noviembre y diciembre “se cae fuerte la dolarización”.
Durante su exposición en un evento organizado por EB5 Investors Magazine, el economista señaló que el Gobierno “reconoció tarde” las dificultades de avanzar hacia un régimen más flexible: “Yo acompaño cuando dicen que no es fácil flotar, pero se acordó tarde”. También afirmó que parte del ajuste dependerá de moderar la demanda de divisas.
Respecto a la apertura del cepo, la calificó como un error: “El número de demanda de personas tiene que bajar, por las malas o por las buenas, si tiene otro precio”. Además, sostuvo que, pese al actual nivel de tasas y riesgo país, no hay incentivos para buscar financiamiento externo: “Creo que con esta tasa el ministro no quiere ir al mercado internacional”.
Melconian describió la dinámica reciente como un proceso de “cobertura cambiaria extrema”: “En los últimos seis meses hubo una salida de capitales que nunca vi en mi vida”. Y remarcó que la desconfianza no es solo política: “Él cree que fue todo el riesgo kuka, pero ya antes había una fuga descomunal”.
El economista advirtió que la estabilización aún no resolvió varios elementos críticos: mercado cambiario, reservas negativas, riesgo para volver a los mercados internacionales, tasa de interés y crédito.
En un tramo central de su exposición, destacó el rol de Estados Unidos: “Si no llegaba el secretario Bessent, esto volaba por el aire. Nos colocó los tres stent porque esto era un infarto cambiario. Si no salía el doctor Bessent, el paciente se moría”.
También cuestionó la falta de claridad del Gobierno al comunicar el alcance de ese apoyo: “No fue buena la explicación sobre cómo fue la ayuda financiera de Estados Unidos”.
Melconian insistió en la necesidad de una hoja de ruta más explícita: “El presidente y el ministro de Economía deberían ser más claros en explicar dónde estamos y hacia dónde vamos”. No obstante, se mostró moderadamente optimista: “Estamos frente a una oportunidad. El 2026 no es un imposible”.
Sobre las reformas, señaló que “se pueden sacar reformas, pero no acumular reformas”, y que el Gobierno avanzará en medidas laborales tenues y en reducción tributaria. A su juicio, la prioridad debe ser clara: “La mayor reforma de Milei tiene que ser tener un programa económico y sacar las mejores reformas posibles”.
Finalmente, advirtió sobre la “tentación” del endeudamiento: “Tienen que dejar el alcohol de la deuda, siempre fueron muy proclives. Tarzán se entiende con los monos”. Y cerró con una mirada estratégica: “La Argentina no se agota en petróleo, gas, campo e inteligencia artificial; hay que cruzar la General Paz”.