Mejoras en el canal de Mihura: un paso hacia la mitigación de inundaciones en Gualeguay
Presentaron el proyecto de mejora del canal Mihura para mitigar inundaciones en Gualeguay
El Gobierno de Entre Ríos presentó el proyecto de mejora y adecuación del canal Mihura, una obra clave incluida dentro de las gestiones de financiamiento ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que apunta a reducir inundaciones y anegamientos en distintos sectores de la ciudad de Gualeguay.
La iniciativa forma parte del Plan Hídrico Integral de canales rurales, impulsado por la provincia a través de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias, y busca proteger especialmente a los barrios Francisco Ramírez, Dunat y la zona céntrica.
La presentación se realizó en el marco de una instancia de consulta pública, con la participación del director de Hidráulica, Oscar Pintos; el titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Exequiel Donda; la intendenta local, Dora Bogdan; y la especialista del BID, Cristina Esteban, entre otras autoridades.
Durante el encuentro se detallaron las principales intervenciones previstas, entre ellas la construcción de nuevas alcantarillas sobre la ruta provincial Nº11, el reacondicionamiento del sistema de escurrimiento en esa traza, la mejora del canal existente y la reconstrucción de estructuras hidráulicas clave, con el objetivo de optimizar el drenaje del agua.
Desde el organismo técnico explicaron que en la ciudad se registran dos tipos de eventos pluviales: los ordinarios, vinculados a lluvias locales de menor impacto, y los extraordinarios, que se producen cuando ingresan excedentes hídricos desde zonas rurales, generando situaciones críticas con evacuaciones y daños materiales.
En ese sentido, el proyecto del canal Mihura apunta a resolver estos eventos extraordinarios, interceptando el agua proveniente del área rural y conduciéndola de manera controlada hacia su descarga en el río Gualeguay.
Además, se recordó que las crecidas del río Gualeguay dejaron de representar un riesgo significativo desde la construcción de las defensas Norte y Sur en la década del 2000.
Como antecedente reciente, se mencionaron las intensas lluvias registradas en marzo de 2024, cuando la ciudad sufrió inundaciones severas que afectaron especialmente a los barrios Francisco Ramírez y Dunat. En ese mes se acumularon 675 milímetros de precipitaciones, con un pico entre el 11 y el 16 de marzo, período en el que cayeron 449 milímetros, incluyendo una jornada crítica el 14 de marzo con 235 milímetros en apenas 24 horas.
La concreción de esta obra representaría un avance sustancial en la prevención de inundaciones y en la mejora de la infraestructura hídrica de la ciudad.