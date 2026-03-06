Mejoraron la instalación eléctrica en el hospital San José del departamento Colón
El hospital San José, de la localidad homónima del departamento Colón, realizó mejoras en la instalación eléctrica de la sala Polivalente B (anteriormente Sala de Mujeres). Los trabajos fueron financiados con fondos remitidos por el Ministerio de Salud de Entre Ríos y también incluyeron intervenciones en pasillos, la Sala de Maternidad y distintas habitaciones del establecimiento.
El director del nosocomio, Marcelo Ramat, detalló el alcance de las tareas: “Se trata de diferentes intervenciones necesarias, que son muy importantes para nosotros. Se cambió el cableado eléctrico, que tenía más de 50 años, y el pilar de energía eléctrica; se colocaron cajas nuevas de distribución, se realizó la instalación eléctrica para futura climatización de la sala, colocamos nuevas luces en cada box de internación y se realizó el tendido de internet y cable”.
Asimismo, el directivo adelantó que se trabaja en la conexión del generador a todo el hospital, con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico ante eventuales imprevistos o cortes de energía.
La concreción de estas obras demandó una inversión superior a los 7.000.000 de pesos, que fueron financiados íntegramente con partidas extraordinarias del Ministerio de Salud. En ese sentido, Ramat destacó que la gestión del área de Administración del hospital fue clave para concretar los trabajos.
El profesional subrayó que las intervenciones forman parte de un proceso de mejoras orientado a optimizar la atención sanitaria, así como el bienestar de los pacientes y sus familias, además de reforzar las condiciones de seguridad para el personal del establecimiento.
Por otra parte, Ramat indicó que también se realizaron trabajos de pintura en el exterior del hospital y adelantó que el establecimiento se encuentra próximo a inaugurar una ampliación en el sector oeste. Allí funcionarán el vacunatorio, el laboratorio, las salas de extracción y kinesiología, además de un consultorio de pediatría.
La obra es financiada por el gobierno provincial a través de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) e incluyó la construcción de una rampa de acceso para personas con dificultades motrices, con el objetivo de mejorar la accesibilidad del edificio sanitario.