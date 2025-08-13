Mejoran la infraestructura sanitaria en la residencia socioeducativa Roque Sáenz Peña de Viale
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, lleva adelante obras en la residencia socioeducativa Roque Sáenz Peña de Viale, con el objetivo de resolver problemas sanitarios y garantizar el acceso a agua potable y desagües adecuados para los adolescentes que residen en este espacio de cuidado.
“Estas residencias cumplen un rol fundamental en el sistema de protección provincial. El estado en que las encontramos nos exige actuar con urgencia y compromiso. Estas intervenciones permiten acompañar de manera concreta las políticas sociales que impulsa el Copnaf, generando espacios seguros y dignos para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad”, expresó el ministro Darío Schneider.
Las tareas comprenden mejoras en la provisión y distribución de agua potable y en los desagües pluviales, cuya deficiencia afectaba el normal funcionamiento de la institución. Estas acciones forman parte del plan de obras que el Ministerio desarrolla en edificios del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).
“Garantizar el acceso a servicios básicos como el agua segura y un sistema sanitario adecuado es parte del compromiso de nuestra gestión con los adolescentes que acompañamos. Invertir en infraestructura es también cuidar sus trayectorias”, afirmó la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack.
La obra, con una inversión de 31.341.340 pesos provenientes de fondos provinciales, tiene un plazo de ejecución de 45 días corridos y está a cargo de la firma Dalinger Rodrigo Yair. Estos espacios cumplen un papel clave en la protección de derechos, brindando asistencia y acompañamiento a jóvenes bajo medidas de protección.