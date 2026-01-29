Mejoran el sistema de agua potable en la zona sur de Paraná con obras de refuerzo en la red
En el marco del Plan de Fortalecimiento del Agua Potable en Paraná, personal municipal llevará adelante este jueves una obra clave para optimizar el sistema de distribución en la zona sur de la ciudad. Los trabajos permitirán habilitar y reforzar el abastecimiento de agua potable al Hospital de la Baxada Doctora Teresa Ratto, a instituciones educativas cercanas y a sectores urbanos del área.
Las tareas incluyen la colocación de un ramal en “T” sobre una cañería de 400 milímetros, correspondiente a la salida del suministro desde el centro de distribución Ejército, que se vinculará con un nuevo conducto de 200 milímetros destinado a conformar un circuito de refuerzo del servicio.
Las intervenciones se desarrollarán en calles El Paracao y Espejo, en inmediaciones del centro de distribución Ejército, donde además se construyó una cámara especial que ya cuenta con una válvula reguladora de presión, fundamental para el correcto funcionamiento del sistema.
De manera complementaria, se realizará la habilitación de un nuevo enlace con una cañería distribuidora de 75 milímetros, ubicada sobre la acera sur de calle El Paracao, lo que permitirá mejorar la distribución en sectores específicos del barrio.
Como consecuencia de estas obras, podrían registrarse episodios de baja presión o falta de suministro en los barrios Paracao, General Espejo, Santa Lucía, Kilómetro 5 y ½ y zonas aledañas. Está previsto que los trabajos se extiendan hasta horas de la tarde.
Desde el Municipio se recomendó a los vecinos de la zona tomar las previsiones necesarias y hacer un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios, a fin de garantizar el abastecimiento para las actividades esenciales del hogar durante el desarrollo de las tareas.