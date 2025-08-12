Mejoran caminos rurales en San Salvador y Federación para impulsar la producción
Vialidad Provincial culminó trabajos de transporte y reposición de material calcáreo y ripio en caminos de uso social y productivo en las zonas de San Salvador y Chajarí.
Los trabajos forman parte del Plan de Conservación de Caminos Rurales de la Región II, que abarca trazas de conexión con rutas provinciales y nacionales. Se distribuyeron 3.048 m³ de brosa y 3.048 m³ de ripio sobre la ruta provincial N° 29, que une San Salvador con Colonia Baylina, incluyendo también la zona de Arroyo El Palmar y el establecimiento Las Camelias.
Asimismo, se completó la entrega de 6.559 m³ de ripio en la ruta provincial N° 5, entre la ruta provincial N° 2 y Colonia San Ramón de Chajarí.
Este programa busca mejorar el traslado de vecinos y productores de una región destacada por su producción avícola, ganadera, cerealera, arrocera y citrícola.
Desde el organismo informaron que este miércoles comenzará la provisión y transporte de material sobre la ruta provincial N° 28 en el departamento Concordia, último de los que integran la Región II. Esta acción responde a la disposición del gobernador Rogelio Frigerio de destinar los recursos donde más se necesitan.