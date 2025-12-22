Mejora la salud de Christian Petersen: extubaron al reconocido chef
Después de varios días de incertidumbre y preocupación extrema, parece que el estado de salud del chef Christian Petersen empezó a mejorar. El conductor emblema del canal Elgourmet fue extubado en las últimas horas, aunque continúa en la Unidad de Terapia Intensiva Hospital Dr. Ramón Carrillo desde el 10 de diciembre, cuando sufrió una repentina descompensación en medio de una excursión de ascenso al volcán Lanín junto con un grupo de andinistas.
Si bien la familia pidió privacidad, por lo que no se extendieron partes médicos con detalles exhaustivos sobre su evolución, se sabe que el episodio de desvanecimiento derivó en una falla multiorgánica, de la que el chef se está recuperando paulatinamente.
Petersen presentó “señales alentadoras”. Se despertó, reaccionó a estímulos y ya no requiere asistencia respiratoria mecánica. Sin embargo, por cuestiones de precaución, sigue bajo observación estricta y todavía no se está hablando de un traslado a Buenos Aires.