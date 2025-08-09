Mejora del acceso a la Colonia Oficial 3 y 14 en La Paz: Vialidad Provincial avanza con la distribución de material calcáreo
La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) continúa con las tareas de mejora y reposición de material en el acceso a la Colonia Oficial Nº 3 y 14, desde la Ruta Provincial Nº 1. El director administrador, Exequiel Donda, recorrió la zona para verificar el avance de los trabajos en este sector del departamento La Paz.
En el marco del Plan de Conservación de Caminos Rurales, que se financia con recursos del Impuesto Inmobiliario Rural y contempla reposiciones en distintos puntos de la provincia, Vialidad Provincial también ejecuta obras con recursos propios en caminos y accesos. Tal es el caso del ingreso a la Colonia Oficial Nº 3 y 14, donde la Zonal La Paz lleva adelante la distribución de broza y la posterior colocación de ripio para optimizar la transitabilidad.
El tramo presentaba un marcado deterioro, por lo que se adquirieron 800 m³ de material calcáreo, transportados por camiones de Cantera Paraná y distribuidos con maquinarias de la Zonal I. El operativo cuenta además con la colaboración de un compactador de la Zonal Cerrito y un camión regador de la Municipalidad de San Gustavo.
Desde la Zonal La Paz explicaron que el objetivo es completar la colocación de ripio y luego continuar con mejoras en otros sectores del acceso. Asimismo, resaltaron el apoyo financiero de la administración central de Vialidad, que permite encarar este tipo de intervenciones clave para las comunidades rurales.