Medidas de fuerza en Atucha contra la privatización de Nucleoeléctrica
El plan de privatización de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país (Atucha I, Atucha II y Embalse), generó la reacción del personal organizado en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que comenzaron esta semana con asambleas permanentes y no descartan paros prolongados si el Gobierno sigue adelante con el proyecto.
“Estamos así en respuesta a las políticas de desfinanciamiento y las amenazas de privatización parcial por parte del gobierno de Javier Milei”, expresaron trabajadores, que remarcaron que la firma tiene carácter estratégico para el país en cuanto a la generación energética.
Este no es el único reclamo que tiene el personal de Atucha y Embalse: también demandan una recomposición salarial urgente, el pase a planta permanente de los contratados y la vigencia de los convenios colectivos de trabajo “ante cualquier plan flexibilizador”.
En ese sentido, la Junta Interna de ATE sacó un comunicado para denunciar el impacto del desfinanciamiento de proyectos clave como el de reactor nuclear argentino CAREM 25, la situación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) y la paralización “de otras iniciativas para el desarrollo nuclear argentino”.
El pasado 29 de septiembre, en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional formalizó con el Decreto 695/2025 el procedimiento de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina. El plan precisa la venta del 44% del capital accionario a inversores privados, mediante una licitación pública nacional e internacional, con el 5% adicional destinado a un Programa de Propiedad Participada para los trabajadores de la empresa.
En el Ejecutivo justifican la medida diciendo que sería una fuente financiamiento para otros proyectos, como la extensión de la vida útil de Atucha I. También hablan de reducir el déficit fiscal -si bien Nucleoeléctrica no es deficitaria- y diversificar riesgos en la gestión de un activo estratégico.
La disposición marca que el Estado Nacional conservará el 51% de las acciones junto a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), asegurando formalmente el control estratégico de la gestión.