Media sanción en el Senado al proyecto que convierte en ley el Sistema de Alerta Sofía
El Senado de la Nación aprobó con 61 votos afirmativos el proyecto de ley que establece un marco normativo para el Sistema de Alerta Sofía, iniciativa que ahora será girada a la Cámara de Diputados.
La propuesta, presentada por el senador Juan Carlos Romero (Salta), busca dar sustento legal al sistema de búsqueda urgente de personas extraviadas o desaparecidas, con especial énfasis en casos de niños, niñas y adolescentes.
El Programa Alerta Sofía fue creado en 2019 por el Ministerio de Seguridad de la Nación, durante la gestión de la actual ministra Patricia Bullrich, con el objetivo de difundir de manera inmediata y masiva la desaparición de menores en situaciones de alto riesgo.
Según lo establecido en el dictamen, la futura ley tiene como finalidad “la sistematización y centralización de la información, procedimientos y protocolos para la búsqueda de personas cuyo paradero se desconozca, así como también para la identificación de personas de identidad desconocida halladas con vida o fallecidas”.
Entre sus principales puntos, se destaca:
- Artículo 2: crea el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas y de Identificación de Personas de Identidad Desconocida, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación.
- Artículo 6: establece el Programa de Alerta Rápida Sofía, que deberá activarse dentro de las 6 horas de realizada la denuncia ante la policía, el Ministerio Público o el Poder Judicial, cuando se trate de un menor de 18 años en situación de extrema gravedad y urgencia.
Con esta media sanción, el Congreso avanza en la institucionalización del Alerta Sofía, reforzando el compromiso estatal en la búsqueda rápida y eficiente de personas desaparecidas y en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en riesgo.