Mazazo para Milei y Santilli: La Justicia resolvió que Karen Reichardt encabece la lista de La Libertad Avanza
El juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, rechazó el pedido de La Libertad Avanza para que Diego Santilli encabece la lista bonaerense en reemplazo de José Luis Espert, y dispuso el corrimiento natural de la nómina, por lo que la exvedette Karen Reichardt estará al tope de la boleta libertaria en las elecciones del 26 de octubre.
El titular del Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, aceptó este miércoles la renuncia de José Luis Espert a la candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, pero rechazó que Diego Santilli quede como primer candidato en lugar de Karen Reichardt, por lo que la exvedette quedará al tope de la nómina.
Los apoderados libertarios habían presentado antes de ayer ante la Justicia de La Plata la renuncia del economista a su postulación como legislador y, en el mismo escrito, solicitaron su reemplazo por Santilli y la reimpresión de las boletas. Pero el magistrado declaró inconstitucional aplicar el art. 7 del Decreto 171/2019 para reemplazar al primer candidato y ordenó el “corrimiento natural” de toda la nómina tras la renuncia de Espert.
Ramos Padilla resolvió tener por presentadas las renuncias de José Luis Espert (1° titular), Lucía Elizabeth Benardoni (34° titular) y María Gabriela Gobea (5° suplente) en la lista de legisladores nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, con vistas a la elección general del 26 de octubre de 2025.
En el punto central del fallo, el magistrado declaró la inconstitucionalidad de aplicar el artículo 7 del Decreto 171/2019 para reemplazar la vacancia en el primer lugar de la lista, criterio con el que desestimó el pedido de la alianza para ubicar a Santilli en el primer puesto. En cambio, dispuso mantener el orden originalmente oficializado y realizar el corrimiento ascendente de todas las candidaturas, lo que deja a Karina Celia Vázquez –el nombre real de Reichardt- al tope de la boleta y a Santilli en el segundo lugar.
El Tribunal fundamentó que el art. 60 bis del Código Electoral Nacional exige la alternancia de género en toda la lista, pero que la vacancia en el primer puesto no altera esa intercalación y, por lo tanto, no habilita la aplicación del decreto reglamentario para modificar la cabeza de lista.
Además, advirtió que aceptar el planteo de LLA mejoraría la posición de múltiples varones en perjuicio de candidatas mujeres, contrariando la finalidad de la normativa de paridad y de las acciones positivas de rango constitucional.
El juez también tuvo en cuenta las oposiciones y presentaciones de terceros: la de la alianza “Potencia”; la de la apoderada de la dirigente del Frente Renovador, Malena Galmarini -quien pidió respetar el corrimiento ascendente legal-; y la de “Unión Federal”, desde donde reclamaron preservar la representación femenina y la alternancia.