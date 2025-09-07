Máximo Kirchner: “Me preocupa más lo que hace Toto Caputo que la hermana del presidente”
El diputado nacional Máximo Kirchner aseguró este domingo, luego de votar en una escuela de La Plata que le “preocupa la economía del país” y a modo de ironía respecto de la polémica por los audios que involucran a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, dijo que le “preocupa mucho más lo que haga (Luis) Toto Caputo que la hermana del presidente”.
Respecto de la participación del electorado en estos comicios, dijo que “cuanto más gente participe mejor” y destacó la relevancia de estas elecciones porque “vota el 40 por ciento del electorado” del país.
El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense evitó pronunciarse sobre si en la interna de su partida ganaba la postura de Axel Kicillof de desdoblar los comicios al señalar que “no pasa por ahí” porque, añadió, “para nosotros lo que tenemos en cuenta también es que estamos a casi cien días de que la presidenta del PJ a nivel nacional esta presa”, en alusión a su madre condenada por corrupción.
“La sociedad se va a expresar y va a validar o no una forma de conducir el país”, añadió Kirchner respecto de esta elección legislativa provincial para darle un cariz nacional a los comicios.
Asimismo, remarcó que en esta elección “vota casi el 50 por ciento del electorado y es la primera vez que se desdobla” por lo que admitió que “puede ser” un termómetro para las elecciones nacionales de octubre.
“Nosotros lo que queremos es que participe la gente, esperamos un 60 por ciento”, de asistencia, completó.