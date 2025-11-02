Máximo Kirchner: “Da vergüenza ver a algunos responsabilizar a Cristina del resultado electoral”
El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, rompió el silencio y defendió a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y apuntó contra los dirigentes del peronismo que la acusan de ser la culpable de la derrota en las últimas elecciones legislativas 2025.
“Da vergüenza muchas veces -y mucho más en esta semana- ver que algunos intentaban responsabilizar a la compañera Cristina del resultado electoral. Más allá de que siempre son todos hombres echándole culpa a una mujer”, cuestionó este sábado en una reunión del ateneo Néstor Kirchner que reúne a la militancia de las localidades bonaerenses de Florencio Varela, Berazategui y Quilmes, en el sur del Gran Buenos Aires.
Ante la militancia, el titular del PJ bonaerense reivindicó la figura de su madre y redobló la apuesta: “¿Cómo puede ser entonces que algunos responsabilicen a la mujer que no puede salir de su casa, mientras los que pueden salir se esconden cuando los resultados salen mal?”.
“Es un gran problema el que tenemos en el peronismo -continuó- , hay cosas que no se hacen. Hay cosas que entre los compañeros en el peronismo no se hacen. Y algo que no debe perderse nunca en el peronismo es el respeto por lo que todos los días lo dan todo, como lo ha hecho ella”, agregó.
Acompañado del ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el legislador le dedicó un mensaje a “los pragmáticos”, al recordar que Cristina Kirchner resultó victoriosa como candidata en 2007, 2011 y 2019. “Las tres veces que fue en una boleta presidencial, las tres veces ganó, y las tres veces ganó el pueblo argentino y el peronismo”, resaltó.
Por último, y ante la próxima reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei, el titular del PJ bonaerense defendió la importancia de “discutir el mundo del trabajo y la participación de los trabajadores y trabajadoras en las ganancias que producen las empresas”.
“Lejos de integrar y contener a las mayorías trabajadoras de nuestro país, las excluyen, las someten y que ahora, ante un debate de cómo debe organizarse el trabajo en la Argentina, la mejor idea es darle más poder al poder y que el débil sea más débil. ¡Eso no es reforma, sino es empezar a garantizar la esclavitud en Argentina!”.
“De las derrotas, también se construye. Cuando Néstor salió a caminar para presidente, medía dos puntos. Estamos mucho mejor que esos dos puntos. A caminar, a construir, a organizar, a interpretar los sueños y anhelos de nuestro pueblo. Nadie se quiebra, nadie se rinde. Vamos para adelante”, concluyó.