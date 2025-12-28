Maximiliano Pullaro inauguró la remodelación del Aeropuerto Internacional de Fisherton y mantuvo su posición sobra la obra pública que no aporta Nación
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , encabezó en Fisherton -a 12 km. de Rosario, el acto inaugural del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas ante una multitud que colmó el predio donde se plasmó una intervención estratégica que demandó una inversión de 150 millones de dólares, financiada en su totalidad con fondos provinciales. La terminal retomará su operatoria regular a partir del lunes.
Durante su discurso, Pullaro subrayó el impacto político y económico de la obra y afirmó que el aeropuerto “no es solo una puerta para viajar, sino una herramienta para abrir Santa Fe al mundo”. En ese sentido, sostuvo que la obra refleja un modelo de gestión enfocado en la transparencia y la eficiencia: “Cuando no se roba, la plata alcanza. Esta inauguración demuestra que la obra pública puede hacerse bien y terminarse en tiempo y forma”.
El mandatario remarcó además el carácter productivo de la provincia y el rol que tendrá la terminal aérea para potenciar exportaciones, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad regional. “Este aeropuerto nos da una oportunidad enorme para mostrar lo que Santa Fe produce y para consolidarnos como un nodo clave del interior del país”, señaló.
Pullaro también reconoció el trabajo de gestiones anteriores en el desarrollo del proyecto. Mencionó al exgobernador Miguel Lifschitz como impulsor del diseño original y a Omar Perotti por haber iniciado la ejecución. “Esto es el resultado de políticas de Estado que trascienden gobiernos”, afirmó.
La inauguración tuvo un fuerte componente cultural y recreativo. A lo largo de la jornada hubo sorteos de pasajes, exhibiciones aéreas y demostraciones de paracaidismo. El cierre musical estuvo a cargo de la banda Vilma Palma e Vampiros, que se presentó ante una multitud y puso el broche final a una jornada que combinó gestión, obra pública y celebración popular.
El plan de modernización incluyó la repavimentación completa de la pista de 3.000 metros, la incorporación de un sistema de balizamiento LED de última generación y la ampliación de la terminal, que ahora suma más de 10.500 metros cuadrados. Las mejoras contemplan nuevas mangas, escaleras mecánicas y un sector internacional completamente renovado. Además, se ejecutó el ensanche de la avenida Jorge Newbery, uno de los principales accesos al predio.