Maximiliano Pullaro busca bajar la tensión con la Policía santafesina
Movilizaciones de efectivos policiales y familiares en Rosario y Santa Fe, reclamando por salarios y condiciones laborales, y la conmoción por el fallecimiento del suboficial Oscar Valdez marcaron una semana de fuerte tensión en dicha provincia. En ese contexto, el Gobierno santafesino anunció un plan integral para las fuerzas de seguridad, con medidas en salud mental, transporte, alojamiento y reconocimiento económico al personal operativo.
Las protestas se desarrollaron el miércoles frente a la Jefatura de Policía de Rosario y este jueves en la ciudad de Santa Fe, donde una columna recorrió varias cuadras del centro y llegó hasta la Legislatura provincial. Las consignas apuntaron a la necesidad de “sueldos dignos”, “salarios justos” y “mejoras ya”, en un escenario de creciente malestar dentro de la fuerza.
La conflictividad se profundizó tras conocerse la muerte de Oscar Valdez, suboficial de 32 años, oriundo de Vera, quien falleció luego de permanecer internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario. Valdez se había disparado el lunes frente a la sede del Cuerpo de Guardia de Infantería, donde había trabajado antes de tomar licencia médica a mediados del año pasado.
El hecho volvió a poner en primer plano la problemática de la salud mental en el personal policial y la falta de dispositivos de prevención y acompañamiento adecuados, un reclamo que viene siendo sostenido desde hace tiempo por asociaciones de efectivos y familiares.
Además de Rosario y Santa Fe, las protestas y expresiones de malestar se replicaron en otras localidades santafesinas, especialmente en el norte provincial, como Tostado, Vera, San Javier y Reconquista. Según indicaron los organizadores, el descontento atraviesa distintos rangos y destinos de la fuerza.
En ese escenario de protestas, el Gobierno de Santa Fe dio a conocer un plan integral para las fuerzas de seguridad, tras una serie de reuniones encabezadas por el gobernador Maximiliano Pullaro junto a los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; de Economía, Pablo Olivares; y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.
Desde el Ejecutivo señalaron que el punto de partida del plan es el reconocimiento de “resultados operativos históricos” de la Policía santafesina y la necesidad de mejorar las condiciones laborales y de vida del personal que cumple funciones operativas en la calle. El paquete de medidas se estructura en cuatro ejes: salud mental, transporte, alojamiento y reconocimiento económico.
Uno de los ejes centrales del anuncio es la puesta en marcha de un programa de cobertura integral de salud mental para el personal policial, sin costo ni coseguro. Según se informó, el esquema incluirá atención profesional, provisión farmacológica y acompañamiento al grupo familiar, bajo el argumento de que la tarea policial impacta directamente en el entorno cercano.
Si bien la iniciativa fue presentada como un avance, desde los sectores movilizados remarcan que el acceso debe ser real, confidencial y sin consecuencias administrativas para los efectivos que recurran al sistema, uno de los puntos sensibles del reclamo gremial.
El plan provincial también contempla la ampliación del transporte gratuito para el personal policial, con nuevos destinos y mayor frecuencia en los recorridos existentes, con el objetivo de reducir tiempos de traslado y gastos de bolsillo, especialmente en los grandes centros urbanos.
Además, se anunció la garantía de alojamiento gratuito en las ciudades de Rosario y Santa Fe para efectivos que residen en otras localidades, en condiciones similares a las que reciben actualmente las fuerzas federales desplegadas en el territorio provincial.
El cuarto eje del anuncio es el reconocimiento económico al personal que cumple tareas operativas en la vía pública. En ese marco, se estableció un plus mensual de 500.000 pesos para suboficiales, oficiales, subinspectores e inspectores que realicen tareas de calle en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Granadero Baigorria, Santa Fe y Santo Tomé, en áreas como Comando Radioeléctrico, Motorizada, Infantería, Grupos Tácticos, Explosivos, Brigada de Orden Urbano y Policía de Acción Táctica.
También se dispuso un plus adicional de 250.000 pesos mensuales para los conductores de patrulleros en cualquier punto de la provincia. En tanto, los efectivos que cumplan tareas de calle en el resto de las localidades de los departamentos La Capital y Rosario, y en los departamentos Caseros, Castellanos, Constitución, General López y San Lorenzo, percibirán un plus de 250.000 pesos.
El anuncio incluye además el incremento de la Tarjeta Alimentaria Policial, que pasará de 80.000 a 160.000 pesos mensuales, y una actualización de la hora OSPE, que se eleva de 5.500 a 8.000 pesos, mientras que el adicional —excepto en partidos de alto riesgo— sube de 11.000 a 21.000 pesos.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad aclararon que ninguno de los adicionales vigentes se elimina y que los nuevos montos se suman a los existentes. Como referencia, indicaron que un caminante de la Brigada de Orden Urbano cobrará alrededor de 1.650.000 pesos mensuales, mientras que un chofer de Comando Radioeléctrico o motorizada percibirá entre 1.900.000 y 2.300.000 pesos, según el adicional previo.