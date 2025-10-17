Maximiliano Pullaro: “Argentina no puede seguir yendo de banquina en banquina con fracasos de planes económicos”
Maximiliano Pullaro, encabezó en Rafaela una recorrida por el departamento Castellanos junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia, primera candidata a diputada nacional por Provincias Unidas en la provincia de Santa Fe, de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.
En diálogo con los medios presentes, donde estuvo acompañado también por el intendente rafaelino, Leonardo Viotti, el mandatario provincial sostuvo que el desafío del espacio es “construir un proyecto político que cuide al interior productivo, a la industria, al campo, que apueste a la generación de empleo y al crecimiento económico”.
Sobre esa línea, advirtió que la Argentina “no puede seguir yendo de banquina en banquina con fracasos de planes económicos”.
“Uno por una mirada excesivamente populista que derrochaba los recursos del Estado y terminaba teniendo déficit fiscal crónico, resuelto a través de crédito internacional o de emisión monetaria que generaba inflación”, señaló en referencia al Kirchnerismo.
“El otro -por Milei y su gestión- que intenta buscar alivio financiero permanentemente en el Fondo Monetario Internacional o en Estados Unidos para lograr sostener una timba financiera que venimos viendo desde hace tiempo”, expresó teniendo como eje la cumbre en la Casa Blanca entre el libertario y Donald Trump.
Por otra parte, el gobernador anticipó las elecciones del próximo 26 de octubre y marcó: “Hay dos modelos: los candidatos que impone Karina Milei y los que impone Cristina Kirchner. Nosotros proponemos un proyecto político genuinamente santafesino, que lo encarna y lo encabeza la vicegobernadora de nuestra provincia”. En ese sentido, planteó la necesidad de “equilibrio fiscal, pero con desarrollo económico, con infraestructura social, productiva, vial, energética y logística”.
El santafesino remarcó que Provincias Unidas “viene desde el interior” y que busca consolidarse como una propuesta nacional hacia 2027.
“No hablamos de quién va a ser el candidato a presidente, sino de un proyecto que une a las provincias que generan trabajo: Santa Fe y Córdoba, que defendemos al campo y la industria; Corrientes, con un perfil productivo similar; Jujuy, que apuesta a la minería; y las provincias patagónicas, que desarrollan el gas, el petróleo y la pesca. Las provincias que generamos empleo debemos tener una representación muy importante en el orden nacional”.
Pullaro subrayó que esa representación está expresada en la figura de la vicegobernadora: “Nuestra representante es Gisela Scaglia. Queremos ganar esta elección y llevar al Congreso de la Nación legisladores que defiendan a Santa Fe, a su sector productivo y a los recursos que históricamente le corresponden”.