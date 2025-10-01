Maximiliano Pullaro advierte a Milei: “No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito”
La nueva reunión de los gobernadores de Provincias Unidas se trasladó este martes a Puerto Madryn (Chubut), donde el anfitrión Ignacio Torres recibió a sus pares de Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Jujuy y Corrientes, como el exmandatario mediterráneo Juan Schiaretti. En ese marco, se despacharon con críticas a la Casa Rosada. Uno de los más incisivos fue Maxi Pullaro.
“Somos la única posibilidad que tiene la Argentina para que no vuelva nunca más el kirchnerismo a gobernar el país, porque no alcanza con gritar ni con hacerse el loquito y andar peleando con todo el mundo”, aseveró Pullaro, quien enfatizó que la Argentina “necesita desarrollo”.
En esa línea, el santafesino resaltó que Provincias Unidas “está defendiendo lo que hay que defender para que la Argentina salga adelante de una vez por todas”.
Y añadió: “No nos unimos por una cuestión electoral sino para defender al trabajo, la producción, el campo, la industria, la ganadería, la minería, la industria petrolera y pesquera y el interior productivo, que siente que nadie lo está haciendo”.
“Si al interior productivo le va bien, a la Argentina le va bien”, resumió, en un mensaje que atravesó toda la jornada y que marcó la posición de Provincias Unidas frente a las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.
Respecto de la reciente polémica con las retenciones a los granos, Pullaro descerrajó: “La semana pasada volvieron a estafar al campo. Terminó siendo un beneficio para las agroexportadoras y no para los productores que se parten la espalda todos los días”.
“Ahora nos quieren llevar a elegir entre los candidatos de Cristina (Kirchner) y los de Karina (Milei). Les decimos que queremos postulantes que representen a las provincias y no modelos nacionales”, sentenció el jefe de la Casa Gris.
“En Chubut, junto a los gobernadores de Provincias Unidas, reafirmamos que no somos una tercera vía: somos la única alternativa capaz de defender al interior productivo frente a los fracasos de los modelos nacionales. La Argentina que viene no se construye con gritos ni con extremos, sino con equilibrio fiscal, infraestructura y producción”, consignó el mandatario santafesino.
“Con Gisella Scaglia encabezando nuestra lista en Santa Fe, llevamos al Congreso la voz de quienes todos los días trabajan, producen y sostienen al país. No queremos elegir entre los candidatos de Karina o Cristina: queremos diputados que nos defiendan. Porque si al interior productivo le va bien, a la Argentina le va bien”, concluyó Pullaro.
Tras la reciente cumbre de Río Cuarto (Córdoba), los mandatarios provinciales desembarcaron en Chubut, donde recorrieron la planta de aluminio de Aluar junto a su dueño, Javier Madanes, antes de compartir una reunión con dirigentes locales de diferentes espacios.
Durante la visita a ese símbolo productivo de la Patagonia, los gobernadores reclamaron la eliminación del sobrearancel que Estados Unidos aplica a sus exportaciones. Luego, el acto central se desarrolló en el Hotel Rayentray.