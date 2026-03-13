Maximiliano Ferraro: “Estamos frente a una violación a la Ley de Ética Pública”
El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, puso en duda el pedido de disculpas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en torno a la polémica por los viajes en avión con su esposa y consideró que el conflicto no es por el “uso desafortunado de una palabra, sino que se trata de responder lo que tiene que responder y de no faltar a la verdad”.
“Acá estamos frente a una violación a la Ley de Ética Pública y hasta ante la eventual existencia de dádivas y tráfico de influencias”, sostuvo.
¿Y el jet privado? ¿Y su mujer usufructuando una aeronave pública?
No se trata del uso desafortunado de una palabra, que de todos modos cualquier funcionario debería cuidar, ni de errores que todos podemos cometer.
Se trata de otra cosa: de responder lo que tiene que responder y… https://t.co/kbnx4n23Fu
— maxi ferraro ️ (@maxiferraro) March 12, 2026
Como argumento de su afirmación, el legislador resaltó que fue el propio Adorni quien “incumplió con su palabra, con los anuncios y decretos según los cuales ningún funcionario iba a usar jets privados y las aeronaves públicas no serían utilizadas para viajes particulares”.