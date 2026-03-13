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Maximiliano Ferraro: “Estamos frente a una violación a la Ley de Ética Pública”

Redacción | 13/03/2026 | Política | No hay comentarios

El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, puso en duda el pedido de disculpas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en torno a la polémica por los viajes en avión con su esposa y consideró que el conflicto no es por el “uso desafortunado de una palabra, sino que se trata de responder lo que tiene que responder y de no faltar a la verdad”.

“Acá estamos frente a una violación a la Ley de Ética Pública y hasta ante la eventual existencia de dádivas y tráfico de influencias”, sostuvo.

Como argumento de su afirmación, el legislador resaltó que fue el propio Adorni quien “incumplió con su palabra, con los anuncios y decretos según los cuales ningún funcionario iba a usar jets privados y las aeronaves públicas no serían utilizadas para viajes particulares”.

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