Maximiliano Benítez cuestionó la baja de la edad de punibilidad: “Es inútil, innecesaria y perjudicial”
El defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, manifestó su postura contraria a la modificación de la Ley Penal Juvenil en los términos propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional en el Congreso. Explicó que Argentina no necesita bajar la edad de punibilidad y que hacerlo sería perjudicial e inconstitucional, además de contradecir tratados internacionales con rango constitucional que obligan al Estado a proteger a niños, niñas y adolescentes.
“La baja de la edad es inútil, innecesaria y perjudicial. Además es inconstitucional”, afirmó Benítez. Y recordó: “No es la primera vez que se ha querido reducir la edad de punibilidad y siempre hemos seguido las enseñanzas de los organismos internacionales y de las cuestiones fácticas que todos los días vemos en todas las provincias argentinas”.
En ese marco, señaló que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomienda modificar la Ley Penal Juvenil —vigente desde la dictadura militar— pero aclara que no se deben incrementar las penas ni bajar la edad de punibilidad, dos aspectos que contempla el proyecto oficial.
Desde el punto de vista estadístico, el Defensor General explicó que los delitos cometidos por menores vienen disminuyendo desde hace años. Indicó que la tasa de homicidios en Argentina pasó de 9 o 10 cada 100.000 habitantes en 2001-2002 a 3,7 en la actualidad, mientras que Entre Ríos registra 2,33, por debajo de la media nacional. “Es ínfimo el número de delitos cometidos por menores de 18 años y más insignificante aún los cometidos por menores de 16”, remarcó.
También comparó con otros países de la región que tienen una edad de punibilidad más baja: Uruguay (13 años) registra más de 10 homicidios cada 100.000 habitantes; Brasil y México (12 años) presentan tasas de 23 y 22 respectivamente; y Paraguay (14 años) alcanza 6,2. “Esos casos demuestran que la privación de la libertad no reduce la violencia”, sostuvo.
Respuestas alternativas
Benítez planteó que la respuesta del Estado frente a adolescentes que cometen delitos no debe ser penal, sino preventiva y social. “Que una persona sea no punible no quiere decir que no pase nada. Hay que intervenir sobre las causas. Si el hecho está vinculado al consumo de estupefacientes, debe tratarse esa problemática en un espacio de recuperación”, explicó.
Advirtió además sobre la crisis carcelaria actual y señaló que incorporar adolescentes al sistema penitenciario agravaría esa situación. Sumó argumentos científicos que indican que el lóbulo frontal no completa su desarrollo hasta los 20 años, afectando el autocontrol y la toma de decisiones, aspecto que fue considerado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la Corte de Estados Unidos en los fallos “Roper”, “Miller” y “Graham”.
“Los niños están en una etapa de desarrollo y si los ponemos en una cárcel, no vamos a lograr otra cosa que mayor violencia y reincidencia e impedir su resocialización y desarrollo sano. Soy defensor público desde hace más de 30 años. Vi lo que era el pabellón Clemente XI en la cárcel de Victoria: la mayoría de los niños que estuvieron ahí hoy están muertos o están presos con penas altísimas”, concluyó.