Maxi Pullaro: “Si el Gobierno nacional mirara más a este interior que se esfuerza todos los días, a la Argentina le iría mejor”

Redacción | 26/01/2026 | Nacionales, Política | No hay comentarios

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, estuvo de visita en el Festival de Cosquín, en Córdoba, donde se mostró con su par Martín Llaryora. Formuló declaraciones a favor de la producción, con críticas indirectas hacia el presidente, Javier Milei. “Si desde el Gobierno  nacional se mirara más a este interior que se esfuerza todos los días, a la Argentina le iría mejor”, sostuvo el mandatario santafesino.

“Somos provincias que no esperan planes, lo que piden es trabajo”, agregó.

“Santa Fe y Córdoba son provincias equilibradas, que cuidan los recursos, y son provincias que traccionan y que empujan”, afirmó Pullaro, quien destacó el rol productivo del interior del país.

Sumó también que ambas provincias “creen en el trabajo, en la producción y eso es lo que vamos a defender”.

El mensaje de Pullaro se dio en la previa de la primera noche del Festival de Cosquín, donde el gobernador acompañó a la delegación provincial que rindió homenaje a los 240 años del nacimiento del brigadier Estanislao López.

Por eso, junto a Llaryora, destacó “el rol productivo, cultural y laboral del interior”.

“Venimos a mostrar la vida, los valores, los principios y las ideas del brigadier Estanislao López, que fundó la provincia de Santa Fe y que representó una concepción profunda del federalismo”, expresó Pullaro.

“Siempre mantuve una buena relación con el presidente Javier Milei. Nos hemos comunicado en varias oportunidades y siempre que nos convocaron estuvimos”, aseguró Pullaro.

