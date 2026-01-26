Maxi Pullaro: “Si el Gobierno nacional mirara más a este interior que se esfuerza todos los días, a la Argentina le iría mejor”
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, estuvo de visita en el Festival de Cosquín, en Córdoba, donde se mostró con su par Martín Llaryora. Formuló declaraciones a favor de la producción, con críticas indirectas hacia el presidente, Javier Milei. “Si desde el Gobierno nacional se mirara más a este interior que se esfuerza todos los días, a la Argentina le iría mejor”, sostuvo el mandatario santafesino.
“Somos provincias que no esperan planes, lo que piden es trabajo”, agregó.
“Santa Fe y Córdoba son provincias equilibradas, que cuidan los recursos, y son provincias que traccionan y que empujan”, afirmó Pullaro, quien destacó el rol productivo del interior del país.
Sumó también que ambas provincias “creen en el trabajo, en la producción y eso es lo que vamos a defender”.
El mensaje de Pullaro se dio en la previa de la primera noche del Festival de Cosquín, donde el gobernador acompañó a la delegación provincial que rindió homenaje a los 240 años del nacimiento del brigadier Estanislao López.
Por eso, junto a Llaryora, destacó “el rol productivo, cultural y laboral del interior”.
“Venimos a mostrar la vida, los valores, los principios y las ideas del brigadier Estanislao López, que fundó la provincia de Santa Fe y que representó una concepción profunda del federalismo”, expresó Pullaro.
“Siempre mantuve una buena relación con el presidente Javier Milei. Nos hemos comunicado en varias oportunidades y siempre que nos convocaron estuvimos”, aseguró Pullaro.