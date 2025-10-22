Maxi Pullaro: “Necesitamos que el presidente Milei se deje ayudar”
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, impulsa la candidatura de su vice, Gisela Scaglia, al Congreso de la Nación integrando la Boleta de Provincias Unidas, el espacio que integran otros cinco gobernadores, y que: “Pretende construir poder para gobernar la Argentina en 2027”.
Pullaro contó: “Estamos muy entusiasmados. Sentimos que, por primera vez, la provincia va a tener representantes que van a defender a Santa Fe, y no modelos que se construyen desde Buenos Aires. Cuando el elector entre al cuarto oscuro, va a tener algunas alternativas: los candidatos de Karina (Milei), puestos a dedo, que son personas desconocidas en la provincia; o los candidatos de Cristina (Kirchner), detrás de cuya primera candidata están Agustín Rossi, La Cámpora y (Oscar) “Cachi” Martínez, de la capital, que representan al kirchnerismo en estado puro. O va a tener a nuestra vicegobernadora, que fue quien me acompañó estos dos años y con quien pudimos hacer muchos cambios y transformaciones. Así que estamos entusiasmados, porque sentimos que, más allá de la pretendida polarización, una alternativa distinta está naciendo en nuestro país: Provincias Unidas, un modelo que mira al interior productivo y desde allí pretende construir poder para gobernar la Argentina en 2027″.
El mandatario evidenció sensible firmeza al acentuar: “Nosotros tenemos un perfil anti-K. Santa Fe, en términos generales, y nuestro frente político en particular. Nuestra característica es que ninguno de nosotros estuvo nunca cerca del kirchnerismo y siempre tuvimos una mirada contraria, fundamentalmente al populismo y al despilfarro. El santafesino es distinto: es esfuerzo y trabajo. Desde ese lugar, siempre le cayó muy mal el kirchnerismo y las políticas que llevó adelante”.
Sin embargo, reconoció que: “Nosotros también, inicialmente, acompañamos al Gobierno nacional, porque queríamos que a la Argentina le fuera bien. Respaldamos muchas reformas, entendiendo que iban a traer inversiones y hacer despegar la economía. Pero tenemos una mirada distinta: la defensa del interior productivo, del campo, de la industria. Y ahora, en Provincias Unidas, también de la ganadería, la minería, el petróleo y la pesca. Es decir, de la generación de empleo y de trabajo”.
En cuanto a cómo se imagina el día después de la elección o qué tiene que hacer el Gobierno si convoca a los gobernadores, Pullaro resaltó: “Me imagino una Argentina diferente, porque nadie va a tener un cheque en blanco para imponer políticas públicas. Va a ser una Argentina donde necesariamente primen el diálogo y el consenso político, a través del disenso y las diferencias que tenemos. Queremos que a la Argentina le vaya bien y somos garantía de gobernabilidad para nuestro país. También somos la garantía de que el kirchnerismo no vuelva a gobernar. Desde ese lugar, pretendemos construir diálogo, pero necesitamos que el presidente se deje ayudar. Que se deje ayudar significa que pueda mirar a la gente que trabaja, al campo, a la industria; que no esté tan encerrado en el mundo financiero, donde los recursos se destinan a sostener las finanzas y no a una política pública de desarrollo”.
Y reafirmó: “Nosotros creemos mucho en el diálogo, y lo demostramos con hechos desde la provincia de Santa Fe. Venimos de reformar una Constitución, de cambiar nuestro contrato social con el 75% de las voluntades de los convencionales constituyentes. Creemos en el diálogo político y esperamos que el Gobierno también dialogue con nosotros y que vea una mirada diferente. No sé si eso lo va a provocar un cambio de Gabinete o un cambio de actitud del presidente”.
En lo que concierne a una potencial propuesta presidencial de sumarse al Gobierno nacional, de integrarse más consistentemente, el gobernador santafesino consideró: “Nosotros somos una alternativa. Esa es la razón por la que surge Provincias Unidas: para garantizar un 2027 diferente. Tenemos una matriz distinta y pensamos distinto. ¿Coincidimos en algunas cosas? Sí: tenemos orden económico y fiscal en nuestras provincias, lo podemos demostrar, y hemos bajado el gasto del Estado, pero con eficiencia e inversión. Lo que nos diferencia es nuestra mirada productiva, porque creemos que la Argentina solo sale adelante si produce trabajo y genera mayor producción. Esperamos que el Gobierno dialogue, que escuche esta mirada diferente, y, por supuesto, somos una alternativa de poder, no parte del Gobierno actual”.
Provincias Unidas quiere poner un candidato a presidente, y todas las miradas apuntan a Maximiliano Pullaro, pero él concluye categóricamente: “No, no, no… Vamos a trabajar para que el próximo presidente sea un hombre o una mujer de Provincias Unidas. Estamos convencidos de que el interior se merece esta oportunidad. Si le va bien al interior, le va bien a la Argentina, y también al conurbano bonaerense y a la Capital Federal. Lo que proponemos es sensato: generación de empleo, crecimiento económico, desarrollo productivo, infraestructura. Es lo que somos los argentinos, y en particular los santafesinos. Yo voy a acompañar ese proceso, que tiene muchas personas con condiciones para liderarlo. Me siento muy cómodo acompañando desde la provincia de Santa Fe”.