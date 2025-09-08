Maxi Pullaro: “La gente no quiere más gritos”
A minutos de conocerse los resultados de las Elecciones Legislativas de Provincia de Buenos Aires, que arrojaron un claro, rotundo éxito a favor del Justicialismo, el gobernador de Santa Fe, Maxi Pullaro advirtió: “La gente no quiere más gritos, quiere hechos”, aludiendo de modo categórico a las actitudes, al modo de expresarse del presidente de la Nación.
El mandatario santafesino agregó: “En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro”.
“Desde el Interior productivo tenemos mucho para decir y, sobre todo, mucho para HACER”, concluyó el jefe de Estado de la Provincia de Santa Fe.