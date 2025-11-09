Maxi Pullaro: “Es fundamental que volvamos a discutir el sistema impositivo argentino”
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reiteró su reclamo al Gobierno nacional por una redistribución más equitativa de los fondos que recibe la provincia, en el marco de la discusión por la reforma tributaria que el Ejecutivo planea enviar al Congreso durante las sesiones extraordinarias.
Durante su participación en una fiesta provincial, Pullaro insistió en que Santa Fe aporta unos 3 mil millones de dólares al Estado Nacional cada año, sin recibir una compensación proporcional.
“Esos fondos terminan subsidiando a barones del conurbano, punteros y planes en la provincia de Buenos Aires. Por eso, es fundamental que volvamos a discutir el sistema impositivo argentino”, afirmó.
El mandatario provincial reclamó una redistribución más equitativa y calificó a las retenciones como “el impuesto más regresivo que existe en la República Argentina”. En esa línea, sostuvo que “es necesario reducir todos los impuestos, ya sean nacionales, provinciales o locales, para fomentar una mayor producción”.
Pullaro cuestionó la concentración de recursos en el área metropolitana de Buenos Aires, lo que —según indicó— perjudica al interior productivo. También remarcó que los impuestos como las retenciones y el impuesto al cheque “castigan especialmente a las provincias generadoras de riqueza”.
“Permanentemente le pedimos al Estado Nacional que mire a Santa Fe, una provincia que tanto aporta y tan poco recibe. Necesitamos producir más, y para eso necesitamos mejores rutas, infraestructura energética y logística, puertos, aeropuertos y conectividad para bajar los costos y sacar nuestros productos al mundo”, subrayó.
El gobernador recordó además su participación en el espacio Provincias Unidas, conformado junto a otros mandatarios provinciales como contrapeso político a La Libertad Avanza.
Por su parte, el presidente Javier Milei anticipó que el Gobierno impulsará una reforma tributaria orientada a la simplificación del esquema impositivo y a la reducción de ciertos tributos, como el IVA y Ganancias, además de eliminar tasas de bajo impacto. Según el Ejecutivo, estas medidas fueron debatidas en el Consejo de Mayo, junto a gobernadores, empresarios y sindicalistas.