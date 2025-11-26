Maxi Pullaro: “Cuando nos sentemos con Santilli, prefiero que haya dos o tres temas para resolver”
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, habló sobre la relación con el flamante ministro de Interior y expresó de modo tajante: “No es que no me siento con Santilli porque no me quiero sentar. Prefiero que cuando nos sentemos haya dos o tres temas que se puedan resolver”, y puso como ejemplo el mantenimiento de las rutas nacionales.
“Con Santilli tengo buena relación, él fue candidato a gobernador en la lista que encabezaba Horacio Rodríguez Larreta y yo candidato a gobernador también, con lo cual tenemos buena relación desde hace mucho tiempo”, expresó Pullaro en diálogo con la prensa.
El mandatario provincial pidió respuestas al Ejecutivo nacional, en medio de la discusión por los proyectos que se buscan debatir en sesiones extraordinarias en el Parlamento. “Nosotros ponemos la provincia de Santa Fe por encima de los temas particulares, partidarios o políticos”, expresó.
En este sentido, se mostró a favor de una modernización laboral junto con una reforma impositiva y cambios en el Código Penal.
Pullaro enumeró a las rutas nacionales 34, 11, 33, 168, 178, que aseguró “están en muy mal estado” y donde -según dijo- cada veinte días sucede un siniestro vial.
“Hay que invertir. Me cuesta explicarle a la gente, nosotros reparamos 3400 kilómetros de rutas provinciales, fueron muchos recursos que invertimos, cerca de 600.000 millones de pesos cuando el dólar valía menos de mil”, enfatizó.
Sin embargo, insistió en que el estado de las rutas nacionales es preocupante para los ciudadanos que circulan por allí.
Además, reiteró su reclamo respecto a la recuperación de los fondos que se recortaron en educación, retomar las partidas de alimentos y de medicamentos.
Finalmente, puso como condición la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, que expresó tiene que compensar la Nación.
Y concluyó: “Nosotros en el Pacto Fiscal de 1994 cedimos impuestos coparticipables para sostener a la ANSES”.