Mauricio Nievas, arquero del Deportivo Madryn, será operado “a corazón abierto” en Buenos Aires
La salud de Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn, mantiene en vilo al ascenso argentino. El futbolista de 27 años sufrió una descompensación el viernes pasado durante una práctica, pero gracias a la rápida intervención del cuerpo médico, que le realizó maniobras de reanimación y utilizó un desfibrilador, lograron salvarle la vida. Luego fue asistido de urgencia en el Hospital de la ciudad de Puerto Madryn.
Durante la mañana de este martes, Nievas fue trasladado a Buenos Aires en un avión sanitario. Si bien el club no informó la fecha exacta ni mayores detalles, se confirmó que el arquero deberá someterse a una operación a corazón abierto, un procedimiento que requiere seguimiento especializado, por lo que quedará internado en el Hospital Británico.
El lunes, el presidente de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, participó de una conferencia de prensa junto a Marcelo Baralli, jefe del Departamento Médico del club, quien llevó tranquilidad sobre el estado del jugador. “Nievas está estable. En terapia intensiva, monitoreado. Lo visité anoche. No tiene oxígeno, sigue bajo observación”, precisó el profesional.
Baralli también explicó el cuadro clínico que atravesó el arquero y aprovechó la ocasión para remarcar la importancia de contar con equipamiento adecuado en las instituciones deportivas: “Tuvo lo que se denomina una muerte súbita. Desde que llegamos al club empezamos a trabajar para tener las condiciones necesarias para actuar en estas situaciones. Es importante tener el equipamiento”, subrayó.
Por su parte, el entrenador de Deportivo Madryn, Cristian Díaz, recordó el dramático momento vivido durante el entrenamiento. “Como club protegimos la situación hasta que él esté bien. Por suerte estábamos preparados y equipados para afrontar algo así. Nievas empezó a tener convulsiones y todos nos asustamos y temimos lo peor. Siempre hay que tener todos los elementos posibles para estas situaciones”, expresó.
En relación a las causas de la descompensación, los estudios médicos determinaron que se produjo por la obstrucción de una arteria y la inflamación de otra. Hasta el momento, la institución sólo confirmó que la intervención quirúrgica se realizará en el Hospital Británico, sin precisar aún fecha ni horario.
“Le transmitimos optimismo y tranquilidad. Mauri sabe cuál es su diagnóstico y el tratamiento al que se va a someter. Está muy conforme con su traslado. La dirigencia hace todo lo posible para que todo sea rápido. Hablar de tiempos para su vuelta es muy pronto, no lo podemos saber. Esperamos que pronto se resuelva su patología”, concluyó el médico del club.