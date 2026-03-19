Mauricio Macri: “Nosotros somos el próximo paso; el PRO está listo para volver a liderar”
En un encuentro con reminiscencias a la épica de otros tiempos, globos incluidos, el PRO se relanzó en Parque Norte, con Mauricio Macri a la cabeza, pero también con la presencia de referentes importantes, como los tres gobernadores que tiene el partido, entre ellos Rogelio Frigerio, más intendentes, diputados y senadores del espacio.
Si algún desprevenido creyó que la dinámica de los actos amarillos iba a cambiar en tiempos de dominio libertario en la agenda política, se equivocó. El acto fue muy similar al de hace al menos una década, cuando el macrismo atravesaba su mejor momento y gobernaba, en simultáneo, Nación, Provincia y Ciudad.
El formato fue repetido, con oradores que se fueron turnando para hablar y con la incorporación del streaming en vivo a través de Youtube, predominó durante la cumbre, que se extendió durante casi tres horas y en el que Macri dio una primera mirada de la coyuntura nacional.
Luego hablaron, en ese orden y considerando sólo a los dirigentes más emblemáticos, Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Martín Yeza, Cristian Ritondo, Ignacio Torres, Rogelio Frigerio, Fernando de Andreis y Soledad Martínez. El gran ausente fue el ministro de Interior, Diego Santilli, hoy funcionario libertario pero parte del partido que preside Mauricio Macri.
Cerró el ex presidente, cerca de las 13.30, con un discurso de casi media hora en el cual insistió con la idea de que el respaldo a la gestión de Milei no implica en que el PRO este de acuerdo en todo lo que decide el libertario.
Frente a unas 1.000 personas que fueron a Parque Norte, Macri dejó varias frases que refuerzan la intención de que el partido siga construyendo desde una mirada crítica a Milei aunque sin hacerle “oposición” concreta.
“El PRO jamás va a ser un obstáculo al cambio, no vamos a ser oposición”, comenzó diciendo el ex presidente, que volvió a plantear que “queremos que este gobierno tenga éxito”. Además, reflexionó: “PRO no viene a reemplazar el rumbo, viene a completarlo. No vamos a boicotear ninguna ley que le haga bien al país”.
Y consolidó una idea: “Nuestra prioridad fue y va a ser el cambio. Por eso en estos años hicimos algo casi inédito, que nunca pasa en la política argentina, apoyar a un gobierno sin ser gobierno y sin pedir nada a cambio. Y lo hicimos porque creemos y siempre creímos que el país es más importante que el partido, es más importante que los intereses personales, y que la prioridad era sacar al kirchnerismo del poder”.
Más allá de ratificar su respaldo al Gobierno, deslizó críticas sobre la situación económica del país: “Cuando uno construye una casa, el primer paso es demoler lo que estaba mal, tirar las paredes con humedades, sacar los cimientos podridos. Eso era indispensable. Es lo que el Gobierno está haciendo y nosotros apoyamos. Pero si la obra se detiene ahí no tenés una casa nueva, tenés un terreno vacío. Y los argentinos necesitan una casa”.
También marcó diferencias con años anteriores, como cuando el partido decidió acompañar a La Libertad Avanza en el balotaje presidencial. “El tiempo pasó y el momento es distinto al de 2023. Hoy la pregunta es cómo hacer que el cambio dure más allá de un gobierno. El PRO está listo para volver a liderar”, dijo, mirando hacia adelante.
Sobre la relación del partido con el Gobierno, Macri recordó que “seis de los nueve miembros del Gabinete pasaron por diferentes lugares en el PRO, para mí es un orgullo eso”, aunque previamente había bromeado con que pese a haber comido “tantas milanesas en Olivos, no pasó nada”.
No obstante, también reconoció que con Casa Rosada “tenemos diferencias y las hemos expresado”. Y dijo que “hay una diferencia enorme entre el primer paso y el próximo. Nosotros somos el próximo paso”. Finalmente, dijo que “tenemos que aprovechar que no estamos en el gobierno para pensar el futuro. Somos grandes constructores, no somos destructores”.