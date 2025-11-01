Mauricio Macri: “La salida de Francos y la designación de Adorni, no parece ser una buena noticia”
Mauricio Macri publicó este sábado un mensaje en redes sociales tras la reunión que mantuvo anoche en Olivos con Javier Milei, y el expresidente expresó su preocupación respecto a la reciente salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete, a quien definió como un hombre “con capacidad y equilibrio” y representante de la “sensatez” ante la ciudadanía.
“En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, escribió.
— Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 1, 2025
El expresidente consideró negativa la decisión de reemplazar a Francos por alguien “sin experiencia” y sugirió que habría sido preferible que el cargo recayera sobre una persona idónea del equipo del ahora exjefe de Gabinete, señalando a Horacio Marín, actual titular de YPF, como un perfil con mejores condiciones para el puesto por su experiencia en conducción y coordinación de equipos.
Macri remarcó que la función de jefe de Gabinete es clave para la coordinación de los equipos políticos y de gestión en torno a una estrategia clara. Relató que a esta “decisión desacertada” del gobierno, según su valoración, se suma la persistencia de disputas internas en el oficialismo que todavía no han sido resueltas y que define como fundamentales para la hoja de ruta del futuro.
El exmandatario lamentó el escenario actual y recordó que el país cuenta con una “oportunidad histórica”, construida a partir del reciente apoyo electoral ratificado en las urnas y el respaldo “inédito” de Estados Unidos. Explicó que, aunque no ha solicitado ni solicitará ningún beneficio a título personal, considera necesario expresar sus preocupaciones “porque nos une el futuro del país”, en palabras del propio Macri a través de su publicación en X.