Mauricio Macri: “Hace más de un año que no lo veo ni hablo con Milei”
El exmandatario Mauricio Macri encabezó este martes la cumbre nacional del PRO y confirmó su distanciamiento con el presidente Javier Milei al afirmar que “hace más de un año que no lo veo ni hablo con él”. Luego del encuentro con los candidatos a diputados y senadores, de cara a los comicios legislativos nacionales de octubre, pidió ser “prudentes” de cara al futuro, y ratificó su apoyo al Gobierno que “está enfrentando un desafío cambiario”.
Sus dichos se dieron en la jornada política, marcada por la presencia de Javier Milei en los Estados Unidos, donde planea reunirse con Donald Trump e intentar cerrar un nuevo préstamo del Tesoro, para frenar la presión sobre el dólar.
“Fue una muy buena reunión, me gustó mucho escuchar a todos los jóvenes que tenemos por todo el país y hoy son candidatos. Fueron contando que pasa en cada una de sus provincias. La situación económica es muy distinta en mucho de los casos”, explicó en un primer momento Macri desde la puerta de la sede partidaria ubicada en la calle Balcarce 415.
En este marco, reveló que en la charlas con los dirigentes “le dije a todos con fuerza a trabajar hasta el 2026, para llevar las ideas del cambio que siempre hemos creído”.
Ante la consulta de si el PRO se arrepiente de conformar una alianza con La Libertad Avanza, luego de los magros resultados en los comicios legislativos bonaerenses, Macri señaló: “Estamos en un momento en el cual hay que ser muy prudentes, muy respetuosos, el Gobierno está enfrentando un desafío cambiario, creo que tiene un equipo económico que entiende y puede sortear esta dificultad. Lo que tenemos que aportar es tranquilidad”.
De todas manera, reveló que: “Hace más de un año que no hablamos ni lo veo a Milei, pero yo siempre a disposición de ayudar a que este país encuentre el rumbo”.
Finalmente hizo referencia al respaldo que el gobierno de Donald Trump le brindó a la administración libertaria: “El apoyo que le ha dado el gobierno americano ayer ha sido muy impresionante, es una tranquilidad para poder trabajar y empezar una nueva etapa”.