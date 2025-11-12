Mauricio Macri: “Estoy harto de escuchar que Argentina podría ser como Australia o Canadá”
Luego de la tensa cena post elecciones, las rispideces entre Mauricio Macri y Javier Milei siguen escalando. Este martes, en la entrega de los Premios Ben Gurion, el expresidente cuestionó a la dirigencia política y dejó entrever que los conflictos con el mandatario siguen vigentes.
En este marco, Mauricio Macri aseguró que se necesita “una dirigencia que transforme la potencialidad en “realidad”.
En su discurso, el líder PRO indicó: “Hoy acá están premiando y reconociendo gente que trata siempre de hacer lo correcto, más allá de lo conveniente”. Luego, agregó lo que pareció ser un palo para el Gobierno nacional, al diferenciar que “hay mucha gente que actúa como corresponde” y “sin especular”, con los dirigentes actuales.
“La Argentina necesita eso, una dirigencia que finalmente transforme la potencialidad en realidad, porque estamos muy cansados, hartos de escuchar hace décadas que la Argentina podría ser como Australia, como Canadá, como tantas otras sociedades que han tenido éxito y le han dado oportunidades de progreso a todos sus ciudadanos”, lanzó.
En esa línea, sostuvo que “la falla no es en la gente”, sino que “falla en la dirigencia, porque faltan personajes como los destacados hoy que actúen como hay que actuar en cada momento, con el coraje que hace falta para defender las ideas correctas”.
El comentario punzante de Macri se dio apenas unas horas después de que el dirigente amarillo Diego Santili jurara como nuevo ministro del Interior de la gestión libertaria, en el marco de una reconfiguración del Gabinete que, según dio a entender el propio expresidente, no es de su agrado.
En su tensa relación con el gobierno libertario, el ex presidente Mauricio Macri hizo referencia a las constantes comparaciones que realiza el presidente Javier Milei, con quien se reunió después de las elecciones de octubre, pero el encuentro no terminó en buenos términos.
El evento, organizado por la Asociación Argentina de Amigos de la Universidad Ben-Gurión del Néguev (AAAUBG), reconoció a figuras destacadas en liderazgo, periodismo e innovación, y contó con la presencia de autoridades israelíes y locales, en un contexto de reflexión sobre valores éticos y transformación social.
La participación de Macri, quien asistió inicialmente para acompañar al premiado Julio Conte-Grand, procurador de la provincia de Buenos Aires, fue imprevista. Invitado al estrado por el periodista Luis Novaresio, moderador de la gala, el exmandatario dedicó unos dos minutos y medio a elogiar a los galardonados por su compromiso con “lo correcto, más allá de lo conveniente”.
En su alocución, Macri enfatizó que “una sociedad se transforma cuando hay mucha gente que actúa sin especular”, vinculando este principio al legado de David Ben-Gurión, fundador de Israel y homónimo de los premios, conocido por su visión audaz en la creación del Estado judío en 1948.
El evento reunió a unas 400 personas, con presencia de autoridades locales y de la comunidad judía. El embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, abrió la ceremonia destacando el fortalecimiento de la agenda bilateral en innovación y comercio. El máximo galardón recayó en el escritor y médico Marcos Aguinis, reconocido por su defensa de los valores republicanos y la libertad de expresión. También fueron distinguidos el CEO de Infobae, Daniel Hadad; el procurador Julio Conte-Grand; el periodista Alfredo Leuco y la comunicadora catalana Pilar Rahola.
Aguinis recibió el premio de manos de la presidenta de la AAAUBG, Nava Rubenzadeh, y del secretario de Culto de la Nación, Nahuel Sotelo. En su mensaje, evocó a Ben-Gurión como “un héroe de leyenda” y reivindicó el liderazgo que permitió la creación del Estado de Israel. La ceremonia combinó un breve recital de música clásica con proyecciones sobre la Universidad Ben-Gurión, ubicada en Beer-Sheva, y la labor de la AAAUBG, que desde 1986 recauda fondos para becas y proyectos académicos.
Concluida la gala, los organizadores remarcaron que los premios buscan “inspirar a nuevas generaciones” a replicar el espíritu pionero de Ben-Gurión en la realidad argentina.