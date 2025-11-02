Mauricio Macri: “Diego Santilli es una incorporación muy positiva para el Gobierno”
El líder del PRO, Mauricio Macri, felicitó este domingo al diputado de su partido, Diego Santilli, por haber sido designado por el presidente Javier Milei como el nuevo ministro del Interior, en el marco de una apertura del Gobierno hacia dirigentes de otros espacios.
El “Colo”, que viene de ganar las elecciones en la Provincia de Buenos Aires con la lista de La Libertad Avanza, como parte de una alianza entre las dos fuerzas políticas, estará a cargo de la relación con las provincias y el Congreso.
“Quiero felicitar a Diego Santilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Es una incorporación muy positiva para el Gobierno. Como dirigente del PRO, de gran experiencia, confío en que, en este momento clave, podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos. Esta es una gran oportunidad para el futuro de la Argentina que todos queremos que salga bien”, escribió el ex jefe de Estado en su cuenta de X.