Mauricio Macri celebró la caída de Maduro: “Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura”
“Hoy celebro la detención de Nicolás Maduro, y ver llegar a su fin la impunidad de un dictador que se creía eterno. Espero que el orden democrático pueda restablecerse de inmediato”, expresó el ex presidente Mauricio Macri en un posteo de X (exTwitter).
Fue a través de un posteo de X publicado a media mañana. “Durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice. Apoyé a sus presidentes electos, denuncié el fraude y siempre estuve del lado de la querida María Corina Machado, la gran luchadora por la libertad de Venezuela”, expresó el ex presidente.
“Se inicia una época nueva: Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura”, planteó Macri.