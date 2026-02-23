Mauricio Macri admitió que con magnates habla “De mujeres… como hacen los hombres cuando se juntan”
Mauricio Macri, reapareció este domingo en una entrevista en la que los entrevistadores le consultaron sobre sus reuniones con empresarios, quizás esperando a que contara sobre charlas acerca de transacciones o compras estrafalarias. “¿De qué habla con magnates?”, le preguntaron.“De mujeres… como hacen los hombres cuando se juntan”, sentenció el expresidente, declaración que se volvió viral.
El expresidente de la Nación Mauricio Macri se definió como “un liberal que cree en la capacidad de la gente” y aseguró que la riqueza “la genera el sector privado o el emprendedor” y no el Estado.
Asimismo, remarcó que del kirchnerismo “no rescata nada” porque “no hicieron nada bien” e, incluso, “despilfarraron el mejor momento de la soja” con un “superávit ‘gemelo increíble’” heredado del exministro de Economía Jorge Remes Lenicov.
“Tenían todo para crecer. Detuvieron la exportación de gas y petróleo por regalarlo acá, junto con los servicios públicos. Fueron dos décadas perdidas para la Argentina, donde podríamos haber hecho una mejora para todo el mundo impresionante”, manifestó Macri en una entrevista de La Fábrica del Podcast.
Por otra parte, indicó que el Estado “tiene que saber administrar” y que “el único” tributo debería ser el Impuesto a las Ganancias que paga el empresario “para darle una segunda al resto de la sociedad” y además otorgarle “seguridad al sistema” como el derecho a la propiedad, seguridad individual, salud, educación: “Claramente, si el sector privado no crece, no se puede”, añadió.
También, Macri se refirió a la actualidad económica del país y a la baja de inflación que se adjudica el Gobierno Nacional y, a pesar de que “lamenta mucho la imprevisibilidad” en la Argentina, destacó que si “la estabilidad vino para quedarse, no abandonen”. E incluso, le sugirió a la sociedad que “se convoquen si hace falta”.
Por último, se refirió a las pymes y sostuvo que deben “poner garra” y “reestructurarse” y que, además, utilicen todas las herramientas posibles “para defender su capacidad de creación, de trabajo, su fuerza laboral”.
“Apuesten a lograr tener la eficiencia del caso para que se baje definitivamente la regulación estúpida de los impuestos abusivos porque necesitamos tener una oportunidad de producir y construir cosas acá. Obviamente hay cosas que van a ser muy difíciles, habiendo tantas décadas de desventaja, pero seamos competitivos”, añadió.