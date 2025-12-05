Matthew McConaughey, Salma Hayek y Rio Ferdinand protagonizaron el sketch previo al sorteo del Mundial 2026
En la antesala del sorteo de grupos del Mundial 2026, la FIFA convocó a dos figuras de Hollywood para protagonizar un sketch que abrió la ceremonia: Matthew McConaughey y Salma Hayek, ambos embajadores de la entidad. Los actores participaron en una videollamada donde debían asesorar al anfitrión del evento, el exfutbolista inglés Rio Ferdinand, en un guiño humorístico previo al momento más esperado.
En el clip, McConaughey le recomienda mantener la calma: “Tranquilo, relájate. Disfruta del momento. Todo va a estar bien. Confía en el proceso”.
Por su parte, Hayek sumó su consejo: “Mi consejo es que te diviertas. Disfrútalo. Disfruta del momento”, además de compartirle una broma para usar durante la presentación oficial.
El video dio paso a la ceremonia central, seguida por millones de espectadores alrededor del planeta. El sorteo se desarrolló en Washington D. C., donde se definirá el camino de la Selección Argentina rumbo a la próxima Copa del Mundo.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presentó a los mandatarios de México, Canadá y Estados Unidos, países anfitriones del torneo, antes de dar lugar al clip introductorio del evento. La pieza audiovisual recorrió en 3D distintos íconos de las ciudades sede y culminó con una recreación de la Casa Blanca.
“Será el mayor Mundial de la historia. Mucho más que un simple evento deportivo. Será, sencillamente, el mayor acontecimiento que la humanidad ha visto y verá”, afirmó Infantino al abrir oficialmente el sorteo en el que se conocerán los próximos rivales del equipo argentino.