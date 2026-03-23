Matías Almeyda ya no es el DT del Sevilla, que está a tres puntos del descenso
La primera experiencia de Matías Almeyda como entrenador en España terminó con pena y sin gloria. La dirigencia del Sevilla resolvió este lunes echar al DT argentino, que había desembarcado con mucha ilusión a principio de temporada pero no pudo encontrarle la vuelta a un equipo que sufrió mucho en defensa y quedó agobiado por el descenso en el tramo final de la temporada. La derrota del fin de semana ante Valencia (0-2) como local en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán catapultó al entrenador a la puerta de salida.
“Matías Almeyda ha sido destituido como entrenador del Sevilla FC. El técnico argentino deja el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán tras dirigir 32 partidos oficiales, 29 de ellos en LALIGA y 3 en la Copa del Rey luego de su llegada en el verano de 2025 al club de Nervión. El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales”, indicó el club en un comunicado.
Cosechó 10 victorias, siete empates y 15 derrotas entre todas las competiciones que dirigió. Dejó al equipo con 31 puntos, a tres del descenso, y en el puesto 15° de la Primera División de España.
Los medios de prensa partidarios hablaron de “limitaciones tácticas del entrenador” en momentos y partidos clave, que desembocaron en esta situación compleja con la permanencia, algo que ya se sabía que iba a pelear desde su arribo, pero que no pudo esquivar. El complejo calendario que le queda hasta el final llevó a la dirigencia encabezada por Antonio Cordón a cambiar el rumbo.
Se trata de un banco caliente el del Sevilla. Desde que pasó Julen Lopetegui, hubo ocho entrenadores. En las últimos cinco años, ninguno de los que empezó la temporada pudo terminarla. Es todo un síntoma…