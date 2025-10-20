Masterclass de Sergio Massa sobre cómo votar el domingo
A menos de una semana de las elecciones legislativas nacionales, Sergio Massa publicó un video en sus redes sociales con instrucciones para los votantes. En 35 segundos, el exministro de Economía y líder del Frente Renovador explicó cómo votar a Fuerza Patria, el espacio que encabezan Jorge Taiana y Jimena López, en la Boleta Única en Papel, el sistema que se implementará por primera vez en todo el país el próximo domingo 26 de octubre.
El 26 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires, fuerte y al medio. Buscá la bandera de Argentina y votá a Fuerza Patria para frenar a Milei. pic.twitter.com/Womsk5tztZ— Sergio Massa (@SergioMassa) October 20, 2025
“Faltan poquitos días, el 26 de octubre cambió el sistema de votación. Tenés dos formas muy fáciles de votar a Fuerza Patria y de frenar a Milei”, comienza Massa, detallando las dos maneras de ubicar la opción en la boleta.
“La primera, contar hasta siete —por el lugar que ocupa Fuerza Patria— y ahí poner la cruz a Jorge Taiana y Jimena López. La segunda, es fuerte al medio: la columna del medio. El 26 de octubre, Fuerza Patria para frenar a Milei”, concluye el mensaje.
El video se acompaña de un texto que refuerza la consigna de campaña: “El 26 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires, fuerte y al medio. Buscá la bandera de Argentina y votá a Fuerza Patria para frenar a Milei”.
La publicación busca familiarizar a los votantes con el nuevo formato de Boleta Única en Papel, que reemplaza al sistema tradicional de boletas partidarias. En este modelo, cada elector recibe una única hoja con todas las fuerzas políticas y debe marcar con una cruz o tilde su elección en el casillero correspondiente. La medida apunta a mejorar la transparencia, simplificar el conteo y evitar la falta de boletas partidarias.