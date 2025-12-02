Massa propone a la CGT negociar la Reforma Laboral con el Gobierno
El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, mantuvo este lunes una cena con los nuevos integrantes del triunvirato de la CGT, en la que planteó la necesidad de no descartar de plano la reforma laboral que impulsará el Gobierno de Javier Milei, aunque sí llamó a dar la pelea en los puntos “más polémicos” del proyecto.
Según reconstruyó una alta fuente sindical que participó del encuentro, “fue un encuentro informal, una cena de amistad con Sergio donde nos pusimos al día de los temas de interés público”. La reunión contó con la presencia de Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), entre otros dirigentes, además del diputado electo Guillermo Michel, mano derecha del exministro de Economía.
Preocupación sindical por el estado del peronismo
Aunque la cena transcurrió en un clima distendido, el verdadero objetivo fue analizar el peso político de Massa frente al inminente debate parlamentario, en un escenario donde el peronismo atraviesa una fuerte fragmentación. La inquietud de los gremialistas se centró en conocer “cuál es el estado de situación en el peronismo para resistir la reforma”.
“Necesitamos saber si existe real fuerza en el peronismo para que rija el sentido común y la interna no le sea funcional a Milei”, advirtió un dirigente de la mesa chica de la CGT.
En ese marco, remarcaron que “Sergio está haciendo todas las gestiones posibles para tejer todos los puentes entre Axel (Kicillof) y Máximo (Kirchner)”. Sin embargo, admitieron dudas: “Veremos dónde llega eso, pero es indispensable. Sin mínimos entendimientos, no llegamos a nada”.
Massa busca cohesión y diálogo
Desde el Frente Renovador señalaron que Massa intentó mostrarse optimista respecto de su rol como articulador interno y se comprometió a dialogar con gobernadores y distintos sectores del PJ para garantizar cohesión legislativa frente a los proyectos del oficialismo libertario.
No obstante, algunos gremialistas se mostraron cautelosos: “No lo veo ahora con el soporte parlamentario necesario, pero nos dijo que hará todo lo posible”, reconoció un secretario general presente.
El mensaje central: no rechazar todo, discutir los puntos críticos
El punto más sobresaliente del encuentro fue la propuesta del exministro: “no militar contra toda la reforma laboral”, sino “rechazar aquellos temas que resulten inaceptables”.
Desde el massismo recordaron que “Sergio fue claro cuando fue candidato, es inevitable avanzar con una reforma laboral moderna. Por supuesto con diferencias respecto de lo que propone el Gobierno, pero no tiene sentido negarse a todo. Hay que discutirla en el Congreso y negociar con el Gobierno”.
Además, remarcaron que “es innegable no hablar de reformas laborales cuando la mitad de la población económicamente activa está fuera de la ley de contrato de trabajo”, en referencia a los millones de trabajadores informales.
“Recuperar el vínculo con los trabajadores”
Otro planteo de Massa fue la necesidad de reconstruir la relación de los gremios con sus bases, alertando que “muchos de sus representados votaron nuevamente a Milei”. Propuso “volver a empatizar con ellos y acercarlos al peronismo desde otro lenguaje y postura”.
Mientras tanto, la CGT insiste en que está dispuesta a dialogar con el Gobierno sobre la “letra chica” del proyecto. La iniciativa será presentada en los próximos días en el Senado. En esa línea, Cristian Jerónimo reiteró que “hasta que el Gobierno no convoque y no construya un ámbito de negociación con la parte que representamos, no estaremos de acuerdo con ninguna reforma regresiva”, en declaraciones a Radio Rivadavia.