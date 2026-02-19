Masiva participación en el concurso extraordinario para directivos convocado por el CGE
El Consejo General de Educación (CGE) llevó adelante este jueves el concurso de pase, traslado y ascenso para cargos de director y vicedirector, junto a sus ampliatorias, con la cobertura de 188 cargos de director y 25 de vicedirector correspondientes a los niveles Inicial, Primario y sus modalidades.
El acto concursal comenzó a las 9 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), en Paraná, en el marco del Reglamento de Concursos establecido por acuerdo paritario mediante la Resolución Ministerial Nº 783/12 MT. A pesar de las inclemencias climáticas, se registró una amplia asistencia e intervención docente.
Presidieron la jornada las vocales del CGE Elsa Chapuis y Carla Duré, el vocal gremial Gustavo Blanc, el presidente de Jurado de Concursos Gonzalo Pais Miller y la directora general de Planeamiento Educativo Marianela Müller.
“Quiero poner en valor que hayamos llegado nuevamente a una instancia concursal de este tipo y destacar el trabajo generado desde todos los equipos. Entendemos el compromiso y la significancia de esta instancia para toda la provincia, donde se reconoce el compromiso de cada aspirante con una carrera docente basada en el mérito, la estabilidad y la igualdad de oportunidades, fortaleciendo la calidad educativa y promoviendo instituciones con directivos responsables, equipos organizados y una gestión comprometida con los procesos de enseñanza y aprendizaje coordinado con todos los actores y toda la comunidad educativa”, expresó Pais Miller.
Desde el organismo señalaron que esta política educativa provincial prioriza el ascenso y la estabilidad en la carrera docente, fortaleciendo la jerarquización de los equipos de conducción en las instituciones educativas. En ese marco, representantes de los gremios docentes participaron como veedores para garantizar la transparencia del proceso.
Por su parte, Gustavo Luis Blanc destacó: “Venimos trabajando con una premisa clara, dialogar para obtener los mejores beneficios para nuestros chicos, para los docentes y para la escuela pública. En estos 45 días de gestión encontramos predisposición al diálogo y pudimos avanzar en una agenda con fuerte impronta en la estabilidad laboral docente, que se concreta con los concursos de titularización de directivos, una etapa fundamental para nosotros”.
Desde el CGE también informaron que este viernes 20 se realizará el concurso extraordinario de titularización para cargos de rector y vicerrector del nivel Secundario y sus modalidades, también en el CPC, conforme a la normativa vigente establecida en la Resolución Nº 1.200/22 CGE.