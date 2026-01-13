Masiva convocatoria en una nueva edición del ciclo Atardeceres en el Cementerio de Paraná
Más de doscientas personas participaron este lunes por la tarde de una nueva edición del Ciclo Atardeceres en el Cementerio, una propuesta cultural que pone en valor uno de los espacios patrimoniales más significativos de la ciudad de Paraná, integrando memoria, identidad y participación ciudadana.
La actividad se enmarca en el programa ¡Hola! Paraná – Verano en la Ciudad, que propone recorridos guiados por espacios emblemáticos, destinados tanto a vecinos como a visitantes interesados en conocer los orígenes, transformaciones y relatos que conforman la identidad local. En esta oportunidad, el recorrido estuvo dedicado a “Curiosidades del Santísima Trinidad – Parte 1”, mientras que la segunda parte se realizará el lunes 2 de febrero.
El recorrido estuvo a cargo de Javier Murchio, museólogo del Museo de la Ciudad, quien destacó que estas visitas se desarrollan por sexto año consecutivo con gran éxito. “Cada encuentro se realiza en un sector diferente del cementerio, abordándolo desde una mirada histórica, artística, antropológica y filosófica. Asisten personas de Paraná y de localidades cercanas, incluidos jóvenes, estudiantes y familias”, señaló.
Murchio subrayó además que el cementerio cumple 200 años y remarcó su relevancia como uno de los sitios patrimoniales más antiguos de la ciudad. “Buscamos que la gente lo conozca, lo valore y lo defienda frente a actos de vandalismo y descuido”, agregó.
Por su parte, Gisela Bahler, directora de Museos y Patrimonio Histórico, valoró la respuesta del público: “Comenzar el año con estos recorridos históricos por el cementerio municipal, que convocan a tanta gente, es muy importante. La participación de hoy fue realmente destacada”. Asimismo, invitó a la comunidad a seguir la agenda de actividades culturales, que incluye nuevos recorridos por lugares históricos de distintos puntos de la ciudad, como Puerto Viejo.
Para conocer más detalles sobre las actividades culturales de la temporada, se puede consultar la agenda disponible en el siguiente enlace.