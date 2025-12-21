Masacre en Sudáfrica: un grupo comando atacó a tiros un pub y siguió matando al azar en su huida
Nueve personas murieron y al menos otras 10 resultaron heridas después de que un grupo de hombres armados abriera fuego en un pub de Sudáfrica durante la madrugada de este domingo. El incidente ocurrió en el municipio de Bekkersdal, que se encuentra a 46 kilómetros al oeste de Johannesburgo. Es el segundo tiroteo masivo que ocurre en Sudáfrica en tres semanas.
Aproximadamente 12 sospechosos desconocidos en un minibús blanco y un sedán plateado abrieron fuego contra los clientes de la taberna KwaNoxolo, en la sección Tambo de Bekkersdal, y continuaron disparando al azar mientras huían de la escena, según la policía.
“Algunas víctimas fueron disparadas al azar en las calles por hombres armados desconocidos”, dijo la policía sobre el incidente.
El general de división Fred Kekana, comisionado provincial interino de Gauteng, dijo a la AP en la escena que los hombres armados, algunos de los cuales llevaban pasamontañas, tenían un rifle AK-47 y varias pistolas de nueve milímetros.
La policía no divulgó información sobre las víctimas, pero la portavoz de la policía, la brigadier Brenda Muridili, confirmó que un conductor de una app de transporte estaba entre los que quedaron atrapados en el fuego. Dijo que el conductor acababa de dejar a un cliente.
“Fue baleado y asesinado”, dijo a The Associated Press .
La agencia de Investigaciones de Crímenes Graves y Violentos de Gauteng inició una búsqueda de sospechosos en colaboración con la Unidad de Rastreo de Detección de Crímenes.