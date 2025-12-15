Masacre en Sídney: la víctima más joven del atentado terrorista se llamaba Matilda y tenía 10 años
Una niña de 10 años ha sido identificada hoy como la más joven de las al menos 15 víctimas del atentado terrorista perpetrado ayer durante un evento de Jánuca en la playa Bondi de Sídney. Los medios locales la identificaron como Matilda, una alumna de la Escuela Rusa Harmony.
“Su recuerdo permanecerá en nuestros corazones y honramos su vida y el tiempo que pasó formando parte de nuestra familia escolar”, posteó la escuela en Facebook, afirmando que la recordarán “con amor, dolor y profunda tristeza, y honramos su memoria uniéndonos en compasión”, indicaron.
Una página de GoFundMe creada por Irina Goodhew, una de las maestras de Matilda, busca recaudar fondos para su madre. “La conocí como una niña brillante, alegre y llena de energía que iluminaba a todos los que la rodeaban. Ayer, mientras celebraba Jánuca, su joven vida fue trágicamente arrebatada. Su recuerdo vivirá en nuestros corazones”, escribió.