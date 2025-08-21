Masacre en Avellaneda: Néstor Grindetti le tiró toda la responsabilidad a Universidad de Chile
Después de la barbarie que se vivió este miércoles por la noche en Avellaneda, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti habló sobre “un claro responsable” de los violentos episodios y anticipó que viajarán a Paraguay para reunirse con la Conmebol de cara a la resolución del encuentro que fue cancelado ante la Universidad de Chile, en el inicio del segundo tiempo cuando el resultado estaba 1-1. Nula autocrítica de la dirigencia “Roja”.
“Estuvimos hablando con la gente de Conmebol, vamos a defender los intereses del club porque Independiente no ha tenido nada que ver, está claro que el comienzo y la continuidad del problema fue de un solo público. De hecho hay 90 detenidos y son todos de la Universidad de Chile. Si hay que viajar a Paraguay, lo haremos, vamos a seguir hasta la último. Acá corresponde una sanción al club chileno y una liberación de la responsabilidad a Independiente”, aseguró en declaraciones al canal TyC Sports.
En la misma línea se expresó Daniel Seoane, el secretario del club de Avellaneda: “Es un noche muy triste. No tengo recuerdos de haber vivido algo así. Lo que acaba de hacer la parcialidad de la U. de Chile es una locura, al borde de la tragedia. Es muy triste”.
“Hay muchos heridos de Independiente que han recibido sillazos, banquetas de la tribuna alta, nos tiraron inodoros para abajo. Rompieron todo lo que se les cruzó por el camino. Independiente es un equipo que no tiene hechos de violencia cuando juega de visitante y de local. La U de Chile tiene bastantes antecedentes en estas situaciones. Son unos inadaptados totales”, completó.
“Nos destrozaron los baños y tiraban los artefactos a la tribuna. Diría que estoy con bronca, amargado, angustiado. El público de Independiente no se merecía una cosa así. El operativo lo determina la Conmebol, de hecho cuando fuimos a Chile era una tribuna compartida dividida con unas vallas. Las prevenciones eran las lógicas. Lo que no se puede prever son los comportamientos que salen de los parámetros normales”, detalló Grindetti.
“El Gobierno de la Provincia me comentó que había 90 detenidos, heridos sin riesgo en los hospitales de Avellaneda y algunos heridos leves”, detalló el presidente sobre el saldo de los incidentes.
De lo que NO HABLA la dirigencia de Independiente es de la masacre que se vivió durante varios minutos, cuando una turba de feroces ¿”hinchas?”, varios de ellos con sus caras cubiertas, “se vengaron” de los chilenos sometiéndolos con una diferencia numérica clara, a una paliza atroz, con feroces golpes con palos y caños, como robándoles todas sus vestimentas las cuales luego “colgaron” a modo de trofeos en “su” alambrada.
Sin dudas que lo de la “hinchada” visitante también fue atroz a la hora de generar los disturbios y ocasionar roturas a las instalaciones del club anfitrión, pero quien debió ingresar a ese sector era la policía y castigar a los facinerosos. Sin embargo, ALGUIEN decidió que la reprimenda llegue a través de otra horda de forajidos desalmados que se reían mientras golpeaban.