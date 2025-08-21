Masacre en Avellaneda: El embajador de Chile en la Argentina confirmó que entre los hinchas heridos de la “U” hay uno muy grave
Pese a que la barbarie que recorrió el mundo ocurrió este miércoles por la noche en Avellaneda, la primera palabra oficial de un funcionario llegó entrada la madrugada de este jueves y correspondió al embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, quien confirmó el saldo de nueve heridos, uno de ellos en estado grave y operado de urgencia en el hospital Fiorito.
En declaraciones a la radio chilena ‘Bio Bio’, calificó a los hechos como “muy condenables” y “muy graves”, mientras que detalló que el equipo consular chileno se movilizó de inmediato con la cónsul general y el agregado de Carabineros en el estadio para seguir la situación y coordinar con las autoridades locales.
“Hay heridos con arma blanca y hay uno de los heridos chilenos que está grave. Entró al quirófano“, precisó Viera-Gallo en su relato, del que después se supo que tiene 32 años.
Una vez que salieron del estadio, según informó la Policía de la Ciudad, “se requisaron todos los micros que volvieron del estadio de Independiente a Puerto Madero”. “Estos simpatizantes son los que se hospedaron en hoteles de la Ciudad y se juntaron allí para ir todos juntos al partido. La División de perros K9 revisó los micros, mientras que los policías identificaron a cada uno de los 400 hinchas con sus fotos y respectivas cédulas. No se encontraron armas blancas, ni drogas ni tampoco bengalas”, indicó.