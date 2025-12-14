Masacre en Australia: dos hombres asesinaron a tiros a 11 personas durante una celebración de Janucá
Un tiroteo conmocionó a Sídney, Australia, este domingo, dejando un saldo de 11 personas muertas y al menos 29 heridos en la popular Playa Bondi. El ataque ocurrió a metros de un evento donde la comunidad judía local se encontraba celebrando Janucá, la festividad de las luces.
El hecho se produjo en las últimas horas de la tarde cuando las personas que se encontraban en la zona de Campbell Parade escucharon más de 50 disparos. La ambulancia de Nueva Gales del Sur confirmó el número de víctimas heridas, mientras los paramédicos continuaron asistiendo a las personas en el lugar, entre las que se cuentan dos agentes de policía.
La Policía de Nueva Gales del Sur actuó con rapidez. Uno de los tiradores fue abatido por los agentes y otro sospechoso fue detenido y puesto bajo custodia. Un video capturó el dramático momento de la captura del segundo atacante.
El primer ministro de Australia elogió al hombre que desarmó al atacante y dijo que no hay duda de que su valentía salvó innumerables vidas.
Los efectivos locales emitieron un comunicado instando a la población a evitar la zona, ya que la operación policial continuaba.
Aunque las autoridades australianas no confirmaron oficialmente el objetivo del tiroteo, la conexión con la celebración de Janucá generó alarma. Alex Ryvchin, codirector del Consejo Ejecutivo de la Comunidad Judía Australiana, aseguró que el tiroteo ocurrió en el marco de una celebración judía organizada para la primera noche de Janucá, donde se encontraban cientos de familias reunidas.
Videos muestran a hombres armados abriendo fuego en contra de los participantes a una celebración judía en Bondi Beach en Sydney, Australia, se reportan múltiples víctimas.
Ryvchin cree que el tiroteo fue “muy deliberado y muy dirigido”, lo que reavivó las condenas al avance del antisemitismo.
El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minss, describió las denuncias e imágenes de la escena como “profundamente angustiantes”.
Atentado terrorista durante los festejos de Janucá en Sídney, Australia.
Alrededor de 2.000 integrantes de la comunidad judía participaban del evento cuando se produjo el ataque. Los dos agresores fueron abatidos por las fuerzas de seguridad.
De acuerdo con los primeros… pic.twitter.com/Mag7h7UBk5
En la misma línea, la líder de la oposición, Sussan Ley, expresó su tristeza y su apoyo a la comunidad judía. Ley lamentó que una celebración de paz y esperanza para el futuro fuera “rota por el odio”. Varios dirigentes internacionales enviaron sus mensajes de condolencias y rechazo ante el aberrante ataque.