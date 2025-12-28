Más sospechas y se agudiza la investigación por movimientos financieros de la AFA
El escándalo por el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio “Chiqui” Tapia, sumó un nuevo capítulo luego de que una investigación periodística detectara movimientos sospechosos de parte de la empresa estadounidense que concentra la recaudación internacional de la entidad.
En los últimos cuatro años, esa firma acumuló más de US$ 260 millones en bancos de Estados Unidos, por auspicios publicitarios, partidos amistosos y derechos de transmisión. Sin embargo, sólo una parte habría sido girada para financiar las actividades oficiales.
Según una investigación publicada este domingo por La Nación, al menos US$ 42 millones terminaron en sociedades radicadas en Florida sin empleados ni actividad declarada.
Además, el informe periodístico revela que otros US$ 109,9 millones fueron enviados a un agente de valores en Uruguay, que utilizó un vehículo financiero en las Islas Vírgenes Británicas.
La documentación a la que tuvo acceso La Nación también da cuenta de que los fondos recaudados fueron desviados para la realización gastos millonarios en bienes y servicios de lujo en distintos países.
El eje de la operatoria es TourProdEnter LLC, creada en 2021 y designada como agente comercial exclusivo de la AFA para el exterior.
La empresa es administrada por Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo personal de Claudio “Chiqui” Tapia.
Aunque Tapia y el tesorero Pablo Toviggino no aparecen mencionados directamente en los registros bancarios, varios gastos coinciden con actividades oficiales de la AFA y de la Selección de los que participó el presidente de la entidad madre del fútbol argentino.
En los documentos también aparece la esposa de Toviggino y una sociedad vinculada a la cúpula dirigencial como receptoras de fondos.