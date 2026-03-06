Más problemas para Franco Colapinto en Melbourne… ¡Le tiraron hielo seco!
Franco Colapinto no tuvo el debut esperado al mando del Alpine en el inicio de la nueva era de la Fórmula 1. Para colmo, el argentino encendió las luces de preocupación al ser captado por las cámaras de ESPN. Apenas bajó del coche en la segunda práctica, fue asistido por un auxiliar de la escudería durante la caminata. “Me tiraron hielo seco y me quemó un poco una parte de ojo, pero ya estoy mejor. Tengo anestesia, pero ahora con unas cremas y unas gotas creo que voy a andar mejor”, clarificó.
Franco contó que en el box le tiraron hielo seco en ojo
[Vía CADENA 3] pic.twitter.com/yHoKEU8ewW
— Colapinto News (@Colapinto_news) March 6, 2026
“¡Tuve un pequeño problema con un poco de hielo seco y residuos en el ojo al final de la segunda sesión de entrenamientos libres! Afortunadamente, no fue demasiado grave y no hay motivo real de preocupación. En el momento el hielo seco no se derrite, te queda adentro. Es todo químico. Te quema, me quemó una parte. Ahora estoy bien, veo mejor que antes de a poquito. Así que tranquilo para lo que viene”, profundizó en una entrevista con Cadena 3.
Colapinto quedó 16° en la FP1 con 1:23.325, aventajando a su compañero Gasly (1:24.035) e invirtieron los roles en la FP2: el argentino fue 18° con 1:22.619 y el francés 16° con 1:22.167. Cabe destacar que, a pesar de la preocupación por su salud que se generó con estas tomas en los pits, Colapinto completó la jornada al mando del coche y recién fue asistido una vez que se cerró la jornada.
| Las palabras de Franco Colapinto post FP1 y FP2 en Australia:
“No entendemos la falta performance tan grande comparado a otros equipos”.pic.twitter.com/UYyCpkHLqe
— Colapinto News (@Colapinto_news) March 6, 2026
“No hemos tenido el mejor comienzo de fin de semana aquí en Melbourne, pero estoy seguro de que hoy hemos aprendido lo suficiente para mejorar el rendimiento de cara a mañana”, reconoció Franco.
“Sin embargo, solo son entrenamientos y hemos visto algunas áreas clave en las que sabemos que tenemos cosas que arreglar y muchas cosas que mejorar, lo que estoy seguro de que podremos hacer antes de mañana. Tenemos que esperar algunos retos, especialmente al llegar a un circuito único como ‘Albert Park’ con un coche completamente nuevo y nuevos sistemas que comprender. Hemos dado un buen número de vueltas, lo que nos da mucho que analizar y esperamos poder encontrar algunas mejoras durante la noche”, aclaró en las declaraciones de prensa para Alpine.
La última tanda de entrenamientos se iniciará este viernes 6 de marzo en Argentina desde las 22.30 (hora Argentina) y luego, desde las 2 de la mañana del sábado 7, saldrá a pista para afrontar la clasificación de cara a la carrera principal a 58 giros que será el domingo 8 desde la 1AM.