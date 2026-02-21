Más obsequios de la Justicia a Milei… Santiago Caputo sobreseído en la causa por amenazas contra Manes
La Cámara Federal porteña confirmó este viernes el sobreseimiento del asesor presidencial Santiago Caputo en la causa que le inició en marzo del año pasado Facundo Manes. El entonces diputado radical lo había denunciado por presuntas amenazas durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.
La resolución judicial fue adoptada con el voto mayoritario de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. El Tribunal determinó que las expresiones cuestionadas no cumplen con los requisitos formales para ser consideradas como amenazas relevantes a nivel penal.
Por su parte, la decisión contó con el voto en disidencia del juez Roberto Boico, quien solicitó revocar el sobreseimiento y continuar con la investigación.
El fallo dictaminó que frases atribuidas a Caputo, como “ya me vas a conocer” y “tenés que estar limpio”, no alcanzan el grado de inmediatez requerido por la ley. Para configurar un delito, se exige la existencia de un “anuncio de mal concreto, grave e inminente”.
En este sentido, Farah argumentó que el mero temor subjetivo o la percepción de intimidación manifestada por Manes no bastan para sostener una acusación. Además, la mayoría del Tribunal contextualizó que el episodio ocurrió tras una discusión política “acalorada e intensa”.
Los camaristas explicaron que los intercambios propios del ámbito parlamentario pueden adquirir gran intensidad, sin que esto implique necesariamente la comisión de un ilícito.
En la postura minoritaria, Boico argumentó que la instrucción de la causa aún se encontraba incompleta. Señaló que faltaban producir pruebas clave, como la declaración de testigos presenciales y un análisis más profundo de los hechos denunciados.