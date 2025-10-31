Más municipios entrerrianos se suman al programa MUNA impulsado por UNICEF
Durante el Encuentro Intermunicipal 2025 de Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), se anunció la incorporación de nuevas localidades de Entre Ríos a la iniciativa que impulsa UNICEF junto al Ministerio de Desarrollo Humano, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas destinadas a niñas, niños y adolescentes.
Gracias a las gestiones del ministerio, se prevé que en 2026 se incorporen al programa los municipios de Chajarí, Diamante, Gilbert, Gualeguay, Villa Elisa, Pueblo Belgrano, Crespo, Islas y La Paz, mientras que Villa Paranacito fue invitado a adherirse próximamente.
Al respecto, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, destacó que “MUNA es un acompañamiento a los municipios para armar una estrategia propia, aprender a planificar y articular; nos ayuda a poder estar presentes en el territorio”.
Actualmente, forman parte de este programa los municipios de Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú, Villaguay y Nogoyá, que ya avanzan en la implementación de acciones concretas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las infancias y adolescencias en sus territorios.