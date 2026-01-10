Más gobernadores imitan a Milei y despiden empleados estatales
Desde la gestión provincial de San Luis aseguran que los trabajadores despedidos “fueron sumariados por presentar certificados médicos truchos”, aunque los afectados denuncian que sus descargos nunca fueron tenidos en cuenta. El decreto de cesantía fue firmado el 30 de diciembre y la notificación llegó una semana después, cuando el gobernador Claudio Poggi (JxC) ya se encontraba de vacaciones.
El Gobierno de la Provincia de San Luis avanzó con una serie de decretos de baja contra empleados públicos, a quienes acusó de haber presentado documentación médica falsa. Tras un rápido sumario administrativo, se resolvió la desvinculación incluso de trabajadores de planta permanente, una medida de difícil aplicación que requiere procedimientos formales y acusaciones concretas.
Según relatan los despedidos, las autoridades no atendieron las explicaciones ni los descargos presentados antes de tomar la decisión. “Somos varios los que estamos en la misma situación”, afirmó uno de los trabajadores cesanteados, quien prefirió preservar su identidad.
Uno de los casos corresponde a un empleado del área de cabinas de peaje, donde esta semana se habrían producido al menos cinco despidos por el mismo motivo. De acuerdo con su testimonio, la versión oficial no refleja lo sucedido. “Así como ellos fueron engañados, nosotros también”, expresó el trabajador, en declaraciones citadas por el Diario de la República.
El damnificado explicó que los empleados creían que los certificados estaban firmados por un médico habilitado. “Pensábamos que era un doctor, con todo en regla. Decía que hacía horas extras en su domicilio y hasta nos atendía con bata”, relató. Algunos de los despedidos tienen más de 15 años de antigüedad y aseguran que nunca habían tenido inconvenientes laborales.
Finalmente, el trabajador cuestionó con dureza la decisión del Ejecutivo provincial: “Aun así, con todas las explicaciones que dimos, Poggi dejó a nuestras familias sin un plato de comida”, sostuvo, al tiempo que advirtió que la medida se inscribe en una avanzada contra el empleo estatal, en sintonía con el discurso del presidente Javier Milei.