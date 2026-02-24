Más deuda libertaria: Una misión argentina llegó a Washington para negociar con el FMI otro giro de US$ 1.000 millones
Una misión del Gobierno llegó a Washington para retomar en persona las negociaciones con el Fondo Monetario. La delegación encabezada por el viceministro, José Luis Daza, busca cerrar la segunda revisión del programa y destrabar un desembolso de US$ 1.000 millones, en un año con fuertes vencimientos de deuda.
“Las conversaciones en el marco de la segunda revisión y del artículo IV continúan. Actualmente, una delegación encabezada por José Luis Daza se encuentra en Washington. Compartiremos más información a su debido momento”, confirmaron fuentes del FMI y del Ministerio de Economía.
El desembarco de los funcionarios de Luis Caputo tiene lugar 10 días después de la finalización de la visita de una misión técnica a Buenos Aires encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, quienes durante una semana mantuvieron reuniones en el quinto piso del Palacio de Hacienda, y afirmaron que se registraron “muy buenos avances”.