Más de la mitad de los argentinos varados en Medio Oriente por la guerra pudieron salir, anunció Cancillería
El canciller Pablo Quirno informó este domingo que: “De los 416 ciudadanos argentinos en Emiratos Árabes Unidos afectados por el conflicto en Medio Oriente, ya han podido salir 248 ciudadanos”, y añadió que: “Hay más vuelos programados para los próximos días”.
De los 416 ciudadanos argentinos en Emiratos Árabes Unidos afectados por el conflicto en Medio Oriente, y gracias a gestiones realizadas por @Cancilleria_Ar, nuestra Embajada y nuestro Consulado ante sus autoridades y aerolíneas, ya han podido salir de EAU 248 ciudadanos. Hay más…
— Pablo Quirno (@pabloquirno) March 8, 2026
En ese sentido, Quirno agradeció por redes sociales “las gestiones realizadas por Cancillería, nuestra Embajada y nuestro Consulado ante sus autoridades y aerolíneas” y aseguró: “Seguimos trabajando con nuestros ciudadanos en los diferentes países para lograr su retorno al país de la manera más rápida y segura posible”.